Megapolis Строительство Города для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Social Quantum Ltd
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|82,09 Мб
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Megapolis Строительство Города - строительный симулятор, основанный на правилах рынка, который предлагает много возможностей: можно построить идеальную городскую инфраструктуру, развивать науку, формировать исследовательский центр, расширять горнодобывающую промышленность с помощью природных ресурсов или даже стать настоящим нефтяным магнатом.
В Megapolis можно построить огромное количество знаменитых зданий и памятников, которые выглядят точно так же, как их реальные коллеги. Постройте дома, небоскребы, парки и выберите достопримечательности, которые вы хотели бы добавить в ваш город, чтобы насладиться видом. Размещайте здания в стратегически важных местах, чтобы удержать налоги и обеспечить рост вашего города.
Создайте один из самых загруженных транспортных узлов в мире и обеспечьте своих граждан всеми благами цивилизации. Разверните строительство кольцевой автодороги, разветвленной сети метро, железнодорожных вокзалов для грузовых и пассажирских поездов, аэропортов с парком самолетов для отправки рейсов по всему миру и пр.
Формируйте собственную стратегию индустриальной системы. Организуйте разработку месторождений, сбор и переработку ресурсов, строительство заводов, добычу и переработку нефти и многое другое. Создайте военную базу, разработайте новое оружие и вступите в гонку вооружений. Откройте для себя новые материалы, передовую науку и создайте настоящий космический порт для запуска ракет в космос. Не забудьте инвестировать в высокотехнологичное оборудование, такое как научно-исследовательские суда, атмосферные зонды, исследовательские аппараты для глубоководных погружений и многое другое.
Сотрудничайте с другими мэрами и участвуйте в соревнованиях штатов в режиме реального времени. Заработайте как можно больше очков в еженедельном конкурсе, чтобы получить награды и подняться в рейтинге и перейти в новую Лигу.
Основные особенности Megapolis Строительство Города:
- Реалистичные здания и памятники архитектуры.
- Соревнования Штатов - развитие собственного Штата и участие в соревнованиях в разных Лигах.
- Удивительные возможности для модернизации инфраструктуры: железная дорога, аэропорт, кольцевая дорога, метро, корабли и т.д.
- Промышленный комплекс.
- Разработка новых видов оружия и участие в гонке вооружений.
- Научно-исследовательский центр - развитие науки для ускорения прогресса.
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