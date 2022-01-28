Megapolis Строительство Города - строительный симулятор, основанный на правилах рынка, который предлагает много возможностей: можно построить идеальную городскую инфраструктуру, развивать науку, формировать исследовательский центр, расширять горнодобывающую промышленность с помощью природных ресурсов или даже стать настоящим нефтяным магнатом.

В Megapolis можно построить огромное количество знаменитых зданий и памятников, которые выглядят точно так же, как их реальные коллеги. Постройте дома, небоскребы, парки и выберите достопримечательности, которые вы хотели бы добавить в ваш город, чтобы насладиться видом. Размещайте здания в стратегически важных местах, чтобы удержать налоги и обеспечить рост вашего города.

Создайте один из самых загруженных транспортных узлов в мире и обеспечьте своих граждан всеми благами цивилизации. Разверните строительство кольцевой автодороги, разветвленной сети метро, железнодорожных вокзалов для грузовых и пассажирских поездов, аэропортов с парком самолетов для отправки рейсов по всему миру и пр.

Формируйте собственную стратегию индустриальной системы. Организуйте разработку месторождений, сбор и переработку ресурсов, строительство заводов, добычу и переработку нефти и многое другое. Создайте военную базу, разработайте новое оружие и вступите в гонку вооружений. Откройте для себя новые материалы, передовую науку и создайте настоящий космический порт для запуска ракет в космос. Не забудьте инвестировать в высокотехнологичное оборудование, такое как научно-исследовательские суда, атмосферные зонды, исследовательские аппараты для глубоководных погружений и многое другое.

Сотрудничайте с другими мэрами и участвуйте в соревнованиях штатов в режиме реального времени. Заработайте как можно больше очков в еженедельном конкурсе, чтобы получить награды и подняться в рейтинге и перейти в новую Лигу.

Основные особенности Megapolis Строительство Города: