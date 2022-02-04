Bootable USB Drive - простая в использовании программа для создания загрузочной USB-флешки. Программа Bootable USB Drive поможет вам отформатировать любой флэш-накопитель USB, флешку и загрузить операционные системы Windows, упакованные в ISO-файл на USB-накопитель в кратчайшие сроки. Если MBR поврежден в первом секторе USB-накопителя, утилита может легко исправить это, если вы включите опцию Update MBR.

Интересной особенностью программы Bootable USB Drive является то, что она позволяет создать загрузочный USB-накопитель из флешки с записанными данными. Например, емкость вашего USB-накопителя составляет 32 Гб, а ваши фотографии, видео и документы уже занимают 24 Гб, и вы все равно можете использовать этот USB-накопитель для создания загрузочного USB-накопителя, не стирая никаких данных на USB-накопителе. Перед созданием загрузочного USB-накопителя операция форматирования не выполняется. Когда USB-накопитель будет выбран при запуске после включения компьютера, он загрузится сразу после установки Windows. В этом отношении программа Bootable USB Drive превосходит Microsoft Media Creation Tool, USB Flash Drive Format Tool, Rufus и другие подобные программы для создания загрузочных USB-накопителей.

Программа Bootable USB Drive протестирована с более чем 20 брендами USB-накопителей, такими как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA и FADU.