Bootable USB Drive для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bureausoft Corporation
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,12 Мб
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Bootable USB Drive - простая в использовании программа для создания загрузочной USB-флешки. Программа Bootable USB Drive поможет вам отформатировать любой флэш-накопитель USB, флешку и загрузить операционные системы Windows, упакованные в ISO-файл на USB-накопитель в кратчайшие сроки. Если MBR поврежден в первом секторе USB-накопителя, утилита может легко исправить это, если вы включите опцию Update MBR.
Интересной особенностью программы Bootable USB Drive является то, что она позволяет создать загрузочный USB-накопитель из флешки с записанными данными. Например, емкость вашего USB-накопителя составляет 32 Гб, а ваши фотографии, видео и документы уже занимают 24 Гб, и вы все равно можете использовать этот USB-накопитель для создания загрузочного USB-накопителя, не стирая никаких данных на USB-накопителе. Перед созданием загрузочного USB-накопителя операция форматирования не выполняется. Когда USB-накопитель будет выбран при запуске после включения компьютера, он загрузится сразу после установки Windows. В этом отношении программа Bootable USB Drive превосходит Microsoft Media Creation Tool, USB Flash Drive Format Tool, Rufus и другие подобные программы для создания загрузочных USB-накопителей.
Программа Bootable USB Drive протестирована с более чем 20 брендами USB-накопителей, такими как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA и FADU.
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