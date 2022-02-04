Программа USB Drive Clone создает точную посекторную копию USB-накопителя, включая MBR (Master Boot Record), загрузочные записи, загрузчики ОС, таблицы разделов, флаги активных разделов, все разделы (в том числе и скрытые), а также пространство между ними. Программа распознает более 293 типов разделов. Приложение не зависит от файловой системы или операционной системы на USB-накопителе; это может быть Windows, Linux, Unix, MacOS или любая другая ОС. Битые сектора могут быть обнаружены программой, и программа попытается 3 раза считать данные из плохих секторов.

Поддерживаются различные типы USB-накопителей. Все, что вам нужно сделать, это подключить два USB-накопителя и указать программе исходный и целевой USB-накопитель для дублирования данных. Программа выполняет синхронное дублирование, а не асинхронное, что означает, что в процессе дублирования данных не создается файл образа исходного USB-накопителя. Вы можете настроить скорость клонирования, причем доступно более 16 уровней. Интересной особенностью программы является безопасное извлечение, которое позволяет извлечь один или оба USB-накопителя после завершения процесса дублирования данных, чтобы вы могли отключить USB-накопитель(и) от ПК.

Поддерживаются все популярные файловые системы, включая NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, UDF, ReFS, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, btrfs, Files-11, VMFS, ZFS, ReiserFS, ScoutFS, APFS, HPFS, HFS, HFS+, UFS, OS/2, JFFS2, UBIFS, YAFFS, SquashFS, QFS, VxFS, а также PC-BSD, Flat, Plan 9, OpenVMS, MVS, CMS и AS/400.

Программа USB Drive Clone поддерживает более 20 марок USB-накопителей, таких как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA и FADU.