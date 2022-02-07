AOMEI WinfrGUI для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Восстановление данных
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Размер:3,67 Мб
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AOMEI WinfrGUI - небольшая бесплатная программа для быстрого восстановления удалённых файлов в Windows 10/11. Программа поддерживает NTFS/FAT/exFAT/ReFS, умеет работать с различными носителями, включая HDD и SSD диски, внешние USB-дисков, карты памяти, USB-флэшки и пр. Присутствует два вида сканирования - быстрое и глубокое. Имеется возможность осуществлять поиск удалённых файлов, а также тип сканирования и папку для сохранения найденных файлов. Все найденные файлы программа автоматически восстановит в выбранный вами каталог и затем вы сможете найти среди них нужную вам информацию.

Ключевые особенности AOMEI WinfrGUI:

  • Поддержка NTFS/FAT/exFAT/ReFS.
  • Восстановление случайно удаленных файлов.
  • Восстановление файлов с отформатированных жестких дисков.
  • Восстановление файлов с поврежденных жестких дисков.
  • Работа с различными носителями, включая HDD и SSD диски, внешние USB-дисков, карты памяти, USB-флэшки и пр.
  • Восстановление медиа файлов, офисных файлов, ZIP-архивов и т.д., включая JPEG, PDF, DOCX, MP3, EXCEL, ZIP и др.
  • Два режима сканирования - быстрое и глубокое.
  • Поиск по типу файлов и местоположению.
  • Поиск по маске имён.
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