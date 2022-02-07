AOMEI WinfrGUI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AOMEI Technology Co., Ltd
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,67 Мб
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AOMEI WinfrGUI - небольшая бесплатная программа для быстрого восстановления удалённых файлов в Windows 10/11. Программа поддерживает NTFS/FAT/exFAT/ReFS, умеет работать с различными носителями, включая HDD и SSD диски, внешние USB-дисков, карты памяти, USB-флэшки и пр. Присутствует два вида сканирования - быстрое и глубокое. Имеется возможность осуществлять поиск удалённых файлов, а также тип сканирования и папку для сохранения найденных файлов. Все найденные файлы программа автоматически восстановит в выбранный вами каталог и затем вы сможете найти среди них нужную вам информацию.
Ключевые особенности AOMEI WinfrGUI:
- Поддержка NTFS/FAT/exFAT/ReFS.
- Восстановление случайно удаленных файлов.
- Восстановление файлов с отформатированных жестких дисков.
- Восстановление файлов с поврежденных жестких дисков.
- Работа с различными носителями, включая HDD и SSD диски, внешние USB-дисков, карты памяти, USB-флэшки и пр.
- Восстановление медиа файлов, офисных файлов, ZIP-архивов и т.д., включая JPEG, PDF, DOCX, MP3, EXCEL, ZIP и др.
- Два режима сканирования - быстрое и глубокое.
- Поиск по типу файлов и местоположению.
- Поиск по маске имён.
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