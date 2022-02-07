AOMEI WinfrGUI - небольшая бесплатная программа для быстрого восстановления удалённых файлов в Windows 10/11. Программа поддерживает NTFS/FAT/exFAT/ReFS, умеет работать с различными носителями, включая HDD и SSD диски, внешние USB-дисков, карты памяти, USB-флэшки и пр. Присутствует два вида сканирования - быстрое и глубокое. Имеется возможность осуществлять поиск удалённых файлов, а также тип сканирования и папку для сохранения найденных файлов. Все найденные файлы программа автоматически восстановит в выбранный вами каталог и затем вы сможете найти среди них нужную вам информацию.

Ключевые особенности AOMEI WinfrGUI: