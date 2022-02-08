USB Low-Level Format для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bureausoft Corporation
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,9 Мб
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USB Low-Level Format - программное обеспечение, которое позволяет осуществлять низкоуровневое форматирование USB-накопителей. Программа выполняет нулевое заполнение USB-накопителей и имитирует процесс завершения, очищает все флаги, все данные и все настройки USB-накопителей, а также анализирует возможные настройки USB-накопителя, выясняет физический объем памяти, связывается с микропрограммой/контроллером USB-накопителя и записывает нулевой байт в каждую ячейку на накопителе.
В случае постоянного повреждения данных, проникновения вирусов, недействительной главной загрузочной записи, скрытого раздела, поврежденного загрузочного сектора или флажков плохих секторов в прошивке/контроллере USB-накопителя, программа может надежно восстановить ваш неисправный USB-диск.
Процесс низкоуровневого форматирования медленный, поскольку программа тщательно и необратимо стирает все данные с USB-дисков, а затем восстанавливает накопители до исходного состояния, чтобы вернуть утраченную емкость и привести их в нормальное состояние. Программа может использоваться как инструмент для восстановления заводских настроек по умолчанию с помощью низкоуровневого форматирования, поскольку поддерживает более 20 брендов контроллеров USB-накопителей, таких как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA, FADU.
Помимо возможности низкоуровневого форматирования, программа обладает и другими возможностями: она позволяет создавать загрузочные USB-накопители для установки Windows, создавать загрузочные диски для MSDOS, FreeDOS, Unix, Linux, WinPE (Windows PE) и WinRE (Windows Recovery Environment). Программа предлагает 9 промышленных вариантов стирания данных, которые надежно стирают данные на USB-накопителях. Поддерживается инициализация USB-дисков любой емкости в популярных файловых системах, таких как NTFS, FAT32, FAT и exFAT.
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