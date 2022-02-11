USB Drive Factory Reset Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bureausoft Corporation
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|946 Кб
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USB Drive Factory Reset Tool - небольшое бесплатное приложение, которое поможет вам очистить USB-диска, флешки и любых других USB-устройств хранения данных и восстановить его исходное состояние.
После работы с загрузочным USB-накопителем с использованием необработанного образа, перезаписанного или разделенного на несколько разделов USB-накопителя, вы можете столкнуться с необходимостью вернуть его к заводским настройкам. По сути, восстановить или вернуть USB-накопитель в исходное состояние с одним разделом диска, загруженным любой из файловых систем FAT, FAT32, exFAT или NTFS, очень просто. Благодаря этому USB-накопитель легко обнаруживается и снова используется всеми устройствами.
Вы можете столкнуться с необходимостью восстановления USB-накопителя после работы с такими инструментами, как Rufus, USB Disk Storage Format Tool в Windows для записи ISO или использования команды dd в Linux для записи файла образа на USB-диск. В зависимости от используемого файла, эти инструменты могут сделать USB-устройство поврежденным или нечитаемым на некоторых устройств. В некоторых случаях флэш-накопителю может не быть присвоена буква диска, и USB не будет обнаружен компьютером. Это происходит потому, что эти инструменты используют метод raw-write для переноса данных в образе диска (обычно это файл .img или .iso) на USB-накопитель. В результате существующие MBR, таблица разделов, HPA и/или файловая система перезаписываются файлом образа.
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