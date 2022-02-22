Adobe XD для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|48.0.0 (51152) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,3 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe XD - мобильное приложение от компании Adobe, позволяет просматривать проекты на Android-устройствах. С помощью программы можно редактировать проекты в XD на настольном ПК и просматривать его отображение в реальном времени на мобильных устройствах, подключенных через USB.
Также присутствует загрузка облачных документов Adobe XD: если на вашем настольном компьютере есть документы XD, сохраненные как облачные, их можно скачать на свои устройства в Adobe XD для мобильных устройств.
Ключевые возможности Adobe XD:
- Просмотр в реальном времени через USB - можно редактировать проекты и прототипы на настольном ПК и просматривать их в реальном времени на всех подключенных мобильных устройствах (для просмотра в Win 10 с помощью USB должна быть установлена последняя версия iTunes для Win 10).
- Возможность скачать документы XD, сохраненные как облачные, на свои устройства в Adobe XD для мобильных устройств.
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