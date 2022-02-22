Adobe XD для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:48.0.0 (51152) | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,3 Мб
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Adobe XD скриншот № 4

Adobe XD - мобильное приложение от компании Adobe, позволяет просматривать проекты на Android-устройствах. С помощью программы можно редактировать проекты в XD на настольном ПК и просматривать его отображение в реальном времени на мобильных устройствах, подключенных через USB.

Также присутствует загрузка облачных документов Adobe XD: если на вашем настольном компьютере есть документы XD, сохраненные как облачные, их можно скачать на свои устройства в Adobe XD для мобильных устройств.

Ключевые возможности Adobe XD:

  • Просмотр в реальном времени через USB - можно редактировать проекты и прототипы на настольном ПК и просматривать их в реальном времени на всех подключенных мобильных устройствах (для просмотра в Win 10 с помощью USB должна быть установлена последняя версия iTunes для Win 10).
  • Возможность скачать документы XD, сохраненные как облачные, на свои устройства в Adobe XD для мобильных устройств.
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