Adobe XD - мобильное приложение от компании Adobe, позволяет просматривать проекты на Android-устройствах. С помощью программы можно редактировать проекты в XD на настольном ПК и просматривать его отображение в реальном времени на мобильных устройствах, подключенных через USB.

Также присутствует загрузка облачных документов Adobe XD: если на вашем настольном компьютере есть документы XD, сохраненные как облачные, их можно скачать на свои устройства в Adobe XD для мобильных устройств.

Ключевые возможности Adobe XD: