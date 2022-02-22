XnConvert - инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменить размер, сжать, добавить логотип, водяной знак или текст на ваши фотографии или рисунки. Кроме того приложение позволяет уменьшить размер или разрешение изображения прежде чем отправить его по электронной почте или поделиться в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook, Twitter.

Особенности XnConvert: