XnConvert для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.63 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|XnView
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,17 Мб
|СКАЧАТЬ
XnConvert - инструмент, с помощью которого можно быстро и легко изменить размер, сжать, добавить логотип, водяной знак или текст на ваши фотографии или рисунки. Кроме того приложение позволяет уменьшить размер или разрешение изображения прежде чем отправить его по электронной почте или поделиться в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook, Twitter.
Особенности XnConvert:
- Пакетная конвертация, изменение размера, сжатие фотографий.
- Режим изменения размера фотографий: растянуть, вписать по ширине или высоте.
- Предустановленные и наиболее часто используемые разрешения фотографий.
- Билинейный или метод Ланцкоса.
- Повышение резкости.
- Добавление текста на фото.
- Добавление водяного знака или логотипа на фото.
- Конвертация в форматы JPEG, PNG или WEBP.
- Обрезка или поворот.
- Сохранение оригинальных фотографий.
- Возможность сжатия готовых фотографий.
- Сохранение метаданных EXIF.
- Сохранение даты оригинального измененного файла.
- Пользовательское разрешение изображения.
- Создание собственного шаблона и его использование для конвертации.
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