Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack - архив, который содержит все сетевые драйверы и программное обеспечение Intel Ethernet для поддерживаемых в настоящее время версий Windows, Linux и FreeBSD для большинства адаптеров Intel. Не все адаптеры и контроллеры Intel Ethernet поддерживаются в каждой версии Windows, Linux или FreeBSD.

Если вы приобрели сервер или устройство под маркой OEM, обратитесь к OEM-производителю для получения версии драйвера SW, совместимой с точной версией FW. Использование версий SW и FW, которые не были проверены для совместной работы, повлияет на производительность, доступность функций и стабильность системы.

Примечание! Это большой файл. Рекомендуется загружать файлы меньшего размера для вашей операционной системы, если вам не нужно программное обеспечение для каждой ОС.