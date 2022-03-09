Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|27.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Intel Corporation
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|714,97 Мб
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Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack - архив, который содержит все сетевые драйверы и программное обеспечение Intel Ethernet для поддерживаемых в настоящее время версий Windows, Linux и FreeBSD для большинства адаптеров Intel. Не все адаптеры и контроллеры Intel Ethernet поддерживаются в каждой версии Windows, Linux или FreeBSD.
Если вы приобрели сервер или устройство под маркой OEM, обратитесь к OEM-производителю для получения версии драйвера SW, совместимой с точной версией FW. Использование версий SW и FW, которые не были проверены для совместной работы, повлияет на производительность, доступность функций и стабильность системы.
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