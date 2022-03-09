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Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:27.0.0.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:714,97 Мб
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Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack скриншот № 1
Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack скриншот № 2

Intel Ethernet Adapter Complete Driver Pack - архив, который содержит все сетевые драйверы и программное обеспечение Intel Ethernet для поддерживаемых в настоящее время версий Windows, Linux и FreeBSD для большинства адаптеров Intel. Не все адаптеры и контроллеры Intel Ethernet поддерживаются в каждой версии Windows, Linux или FreeBSD.

Если вы приобрели сервер или устройство под маркой OEM, обратитесь к OEM-производителю для получения версии драйвера SW, совместимой с точной версией FW. Использование версий SW и FW, которые не были проверены для совместной работы, повлияет на производительность, доступность функций и стабильность системы.

Примечание! Это большой файл. Рекомендуется загружать файлы меньшего размера для вашей операционной системы, если вам не нужно программное обеспечение для каждой ОС.
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