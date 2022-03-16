ShanaEncoder - инструмент для преобразования видео и аудио, который позволяет конвертировать между популярными видео- и аудиоформатами. Программа предлагает готовые профили конвертации на выбор, а также позволяет настроить параметры для каждого формата.

ShanaEncoder поддерживает большинство популярных видеоформатов, включая AVI, MOV, MP4, MTS, RM, QT, WMV, а также может конвертировать видео для многих популярных мобильных устройств. Расширяемые меню позволяют пользователям настраивать аудио, видео и другие дополнительные параметры, включая кодеки, битрейт, частоту дискретизации и многое другое.

Приложение также включает встроенные функции редактирования видео, которые позволяют обрезать видео, добавлять видеофильтры или субтитры.

Для использования видеокодеков H264 (NVENC), HEVC (NVENC) необходимо установить драйвер NVIDIA версии 456.71 или выше.