ShanaEncoder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lee Rina
|Категории:
|Конверторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|70,17 Мб
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ShanaEncoder - инструмент для преобразования видео и аудио, который позволяет конвертировать между популярными видео- и аудиоформатами. Программа предлагает готовые профили конвертации на выбор, а также позволяет настроить параметры для каждого формата.
ShanaEncoder поддерживает большинство популярных видеоформатов, включая AVI, MOV, MP4, MTS, RM, QT, WMV, а также может конвертировать видео для многих популярных мобильных устройств. Расширяемые меню позволяют пользователям настраивать аудио, видео и другие дополнительные параметры, включая кодеки, битрейт, частоту дискретизации и многое другое.
Приложение также включает встроенные функции редактирования видео, которые позволяют обрезать видео, добавлять видеофильтры или субтитры.
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