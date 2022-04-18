AVG Secure VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.44.6143 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,19 Мб
AVG Secure VPN - VPN-клиент и прокси-сервер, благодаря которому можно обеспечить безопасность и защитить ваши персонанные данные при подключении к Интернету. Также с помощью программы можно осуществлять подключение к оптимальному местоположению через прокси-сервер VPN для быстрого и безопасного просмотра сайтов, выбирать местоположение, позволяющее обходить блокировку приложений, сайтов и содержимого с территориальными ограничениями.
Ключевые особенности AVG Secure VPN:
- Выбор местоположения, позволяющее обходить блокировку приложений, сайтов и содержимого с территориальными ограничениями.
- Зашифрованный VPN-тоннель пресекает попытки хакеров и злоумышленников похитить ваши данные через общедоступные и открытые точки доступа Wi-Fi.
- Изменение IP-адреса (виртуального местоположения) с помощью прокси-серверов VPN.
- Сохранение конфиденциальности и анонимности в Интернете.
- Обход блокировки приложений, сайтов и содержимого.
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