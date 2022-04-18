AVG Secure VPN для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.44.6143 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,19 Мб
AVG Secure VPN скриншот № 1
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AVG Secure VPN - VPN-клиент и прокси-сервер, благодаря которому можно обеспечить безопасность и защитить ваши персонанные данные при подключении к Интернету. Также с помощью программы можно осуществлять подключение к оптимальному местоположению через прокси-сервер VPN для быстрого и безопасного просмотра сайтов, выбирать местоположение, позволяющее обходить блокировку приложений, сайтов и содержимого с территориальными ограничениями.

Ключевые особенности AVG Secure VPN:

  • Выбор местоположения, позволяющее обходить блокировку приложений, сайтов и содержимого с территориальными ограничениями.
  • Зашифрованный VPN-тоннель пресекает попытки хакеров и злоумышленников похитить ваши данные через общедоступные и открытые точки доступа Wi-Fi.
  • Изменение IP-адреса (виртуального местоположения) с помощью прокси-серверов VPN.
  • Сохранение конфиденциальности и анонимности в Интернете.
  • Обход блокировки приложений, сайтов и содержимого.
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