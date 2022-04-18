AVG Secure VPN - VPN-клиент и прокси-сервер, благодаря которому можно обеспечить безопасность и защитить ваши персонанные данные при подключении к Интернету. Также с помощью программы можно осуществлять подключение к оптимальному местоположению через прокси-сервер VPN для быстрого и безопасного просмотра сайтов, выбирать местоположение, позволяющее обходить блокировку приложений, сайтов и содержимого с территориальными ограничениями.

Ключевые особенности AVG Secure VPN: