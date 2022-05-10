Product Key Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65 Кб
Product Key Scanner - бесплатный и простой в использовании инструмент, который сканирует реестр операционной системы Windows и находит ключи продукта Windows и других продуктов Microsoft.
Присутствует возможность сканировать реестр текущей запущенной системы, а также реестр с внешнего жесткого диска, подключенного к компьютеру. При сканировании ключей продуктов текущей системы вы также можете искать ключи продуктов, хранящиеся в BIOS, и искать ключи продуктов с помощью WMI.
Утилита не требует инсталляции.
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