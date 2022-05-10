Product Key Scanner - бесплатный и простой в использовании инструмент, который сканирует реестр операционной системы Windows и находит ключи продукта Windows и других продуктов Microsoft.

Присутствует возможность сканировать реестр текущей запущенной системы, а также реестр с внешнего жесткого диска, подключенного к компьютеру. При сканировании ключей продуктов текущей системы вы также можете искать ключи продуктов, хранящиеся в BIOS, и искать ключи продуктов с помощью WMI.

Утилита не требует инсталляции.