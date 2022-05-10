Product Key Scanner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65 Кб
Product Key Scanner скриншот № 1
Product Key Scanner скриншот № 2

Product Key Scanner - бесплатный и простой в использовании инструмент, который сканирует реестр операционной системы Windows и находит ключи продукта Windows и других продуктов Microsoft.

Присутствует возможность сканировать реестр текущей запущенной системы, а также реестр с внешнего жесткого диска, подключенного к компьютеру. При сканировании ключей продуктов текущей системы вы также можете искать ключи продуктов, хранящиеся в BIOS, и искать ключи продуктов с помощью WMI.

Утилита не требует инсталляции.

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