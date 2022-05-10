Dream by WOMBO для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.75.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:14,85 Мб
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Dream by WOMBO - приложение для создания удивительных произведений искусства, используя для этого искусственный интеллект. Достаточно выбрать понравившийся стиль или просто введите то что хотите получить в итоге ("Космическая станция пришельцев", "Городской закат", "Радужный лес" и пр.), после чего ИИ превратит ваш замысел в уникальное произведение искусства.

Приложение позволяет создавать огромное количество самых разнообразных и невероятно прекрасных картин. Причем вам совершенно не придётся использовать кисти, карандаши другие инструменты для рисования.

Особенности приложения Dream by WOMBO:

  • Не требуются кисти, карандаши или другие инструменты.
  • Огромный выбор художественных стилей.
  • Использование искусственного интеллекта для создания настоящих шедевров.
  • Возможность сохранять свои работы и делиться ими с друзьями.
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