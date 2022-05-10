Dream by WOMBO - приложение для создания удивительных произведений искусства, используя для этого искусственный интеллект. Достаточно выбрать понравившийся стиль или просто введите то что хотите получить в итоге ("Космическая станция пришельцев", "Городской закат", "Радужный лес" и пр.), после чего ИИ превратит ваш замысел в уникальное произведение искусства.

Приложение позволяет создавать огромное количество самых разнообразных и невероятно прекрасных картин. Причем вам совершенно не придётся использовать кисти, карандаши другие инструменты для рисования.

Особенности приложения Dream by WOMBO: