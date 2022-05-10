Dream by WOMBO для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.75.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wombo Studios Inc
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|14,85 Мб
Dream by WOMBO - приложение для создания удивительных произведений искусства, используя для этого искусственный интеллект. Достаточно выбрать понравившийся стиль или просто введите то что хотите получить в итоге ("Космическая станция пришельцев", "Городской закат", "Радужный лес" и пр.), после чего ИИ превратит ваш замысел в уникальное произведение искусства.
Приложение позволяет создавать огромное количество самых разнообразных и невероятно прекрасных картин. Причем вам совершенно не придётся использовать кисти, карандаши другие инструменты для рисования.
Особенности приложения Dream by WOMBO:
- Не требуются кисти, карандаши или другие инструменты.
- Огромный выбор художественных стилей.
- Использование искусственного интеллекта для создания настоящих шедевров.
- Возможность сохранять свои работы и делиться ими с друзьями.
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