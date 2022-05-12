Hasleo Data Recovery - программное обеспечение, которое поможет вам легко и быстро восстановить удаленные или потерянные файлы с жесткого диска, SSD, внешнего жесткого диска, USB флэш-накопителя, SD карты и других устройств хранения данных.

Программа будет полезна в таких ситуациях, как например случайное удаление файлов, исчезновение файлов с диска, ошибочное удаление диска, вирусная атака, сбои жесткого диска, переформатирование/недоступность диска, повреждение/повреждение диска и т.д. Кроме того, можно восстановить потерянные файлы с зашифрованного диска Windows BitLocker.

Поддерживается восстановление с жестких дисков, SSD-накопителей, карт памяти и других устройств хранения данных с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT и HFS+.

Основные возможности Hasleo Data Recovery: