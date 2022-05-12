Hasleo Data Recovery для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,71 Мб
Hasleo Data Recovery скриншот № 1
Hasleo Data Recovery скриншот № 2
Hasleo Data Recovery скриншот № 3

Hasleo Data Recovery - программное обеспечение, которое поможет вам легко и быстро восстановить удаленные или потерянные файлы с жесткого диска, SSD, внешнего жесткого диска, USB флэш-накопителя, SD карты и других устройств хранения данных.

Программа будет полезна в таких ситуациях, как например случайное удаление файлов, исчезновение файлов с диска, ошибочное удаление диска, вирусная атака, сбои жесткого диска, переформатирование/недоступность диска, повреждение/повреждение диска и т.д. Кроме того, можно восстановить потерянные файлы с зашифрованного диска Windows BitLocker.

Поддерживается восстановление с жестких дисков, SSD-накопителей, карт памяти и других устройств хранения данных с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT и HFS+.

Основные возможности Hasleo Data Recovery:

  • Поиск и восстановление удалённых файлов.
  • Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT и HFS+.
  • Быстрое и глубокое сканирование.
  • Восстановление с отформатированных разделов.
  • Сортировка результатов по типам файлов.
  • Восстановление поврежденных разделов.
  • Поддержка зашифрованных разделов BitLocker.
  • Экспорт и импорт результатов сканирования.
  • Восстановление до 2 ГБ в бесплатной версии.
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