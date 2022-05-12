Hasleo Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hasleo Software
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,71 Мб
Hasleo Data Recovery - программное обеспечение, которое поможет вам легко и быстро восстановить удаленные или потерянные файлы с жесткого диска, SSD, внешнего жесткого диска, USB флэш-накопителя, SD карты и других устройств хранения данных.
Программа будет полезна в таких ситуациях, как например случайное удаление файлов, исчезновение файлов с диска, ошибочное удаление диска, вирусная атака, сбои жесткого диска, переформатирование/недоступность диска, повреждение/повреждение диска и т.д. Кроме того, можно восстановить потерянные файлы с зашифрованного диска Windows BitLocker.
Поддерживается восстановление с жестких дисков, SSD-накопителей, карт памяти и других устройств хранения данных с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT и HFS+.
Основные возможности Hasleo Data Recovery:
- Поиск и восстановление удалённых файлов.
- Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT и HFS+.
- Быстрое и глубокое сканирование.
- Восстановление с отформатированных разделов.
- Сортировка результатов по типам файлов.
- Восстановление поврежденных разделов.
- Поддержка зашифрованных разделов BitLocker.
- Экспорт и импорт результатов сканирования.
- Восстановление до 2 ГБ в бесплатной версии.
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