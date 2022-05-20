MediaHuman Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MediaHuman
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,94 Мб
MediaHuman Video Converter - удобное в использовании приложение, которое разработано для того, чтобы сделать вашу жизнь проще, когда вам нужно преобразовать видео из одного формата в другой, или изменить его качество и размер, чтобы сэкономить место для хранения на мобильном устройстве.
Данный универсальный видео конвертер поддерживает наиболее распространенные видео форматы, такие как: AVI, Digital Video, DVD Video, Flash Video (FLV), H.264/MPEG 4, iTunes, Matroska (MKV), MPEG, QuickTime и многие другие.
Ключевые особенности MediaHuman Video Converter:
- Понятный и удобный интерфейс.
- Поддержка всех популярных форматов (AVI, Digital Video, DVD Video, Flash Video (FLV), H.264/MPEG 4, iTunes, Matroska (MKV), MPEG, QuickTime и пр.).
- Одновременная конвертация нескольких файлов.
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