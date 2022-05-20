MediaHuman Video Converter - удобное в использовании приложение, которое разработано для того, чтобы сделать вашу жизнь проще, когда вам нужно преобразовать видео из одного формата в другой, или изменить его качество и размер, чтобы сэкономить место для хранения на мобильном устройстве.

Данный универсальный видео конвертер поддерживает наиболее распространенные видео форматы, такие как: AVI, Digital Video, DVD Video, Flash Video (FLV), H.264/MPEG 4, iTunes, Matroska (MKV), MPEG, QuickTime и многие другие.

Ключевые особенности MediaHuman Video Converter: