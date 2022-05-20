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MediaHuman Video Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,94 Мб
MediaHuman Video Converter скриншот № 1
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MediaHuman Video Converter скриншот № 3

MediaHuman Video Converter - удобное в использовании приложение, которое разработано для того, чтобы сделать вашу жизнь проще, когда вам нужно преобразовать видео из одного формата в другой, или изменить его качество и размер, чтобы сэкономить место для хранения на мобильном устройстве.

Данный универсальный видео конвертер поддерживает наиболее распространенные видео форматы, такие как: AVI, Digital Video, DVD Video, Flash Video (FLV), H.264/MPEG 4, iTunes, Matroska (MKV), MPEG, QuickTime и многие другие.

Ключевые особенности MediaHuman Video Converter:

  • Понятный и удобный интерфейс.
  • Поддержка всех популярных форматов (AVI, Digital Video, DVD Video, Flash Video (FLV), H.264/MPEG 4, iTunes, Matroska (MKV), MPEG, QuickTime и пр.).
  • Одновременная конвертация нескольких файлов.
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