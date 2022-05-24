Cupace для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,06 Мб
Cupace скриншот № 2
Cupace скриншот № 3
Cupace скриншот № 4

Cupace - простое приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вырезать и вставлять лица в фотографии. Благодаря программе можно буквально за пару минут создать мем или смешную фотографию, заменить лица на фотографии, вырезать лицо или часть фотографий и вставить ее в другую фотографию, а также добавить текст и стикеры к фотографиям.

Особенности Cupace:

  • Режим вырезания: чтобы вырезать лицо, нарисуйте область лица на фотографии при помощи лупы.
  • Режим увеличения: увеличьте лицо, которые вы хотите вырезать на фото.
  • Все лица, которые вы вырезали, будут сохранены в Галерее лиц, вы сможете повторно использовать их на многих фотографиях, вам не придется снова вырезать их из оригинальной фотографии.
  • Лица: Все лица из Галереи лиц будут показаны здесь. Вам просто нужно нажать на одно из них, чтобы вставить в текущую фотографию. Вы можете несколько раз добавить одно и то же лицо на фотографию.
  • Фото: позволяет добавить фотографию в фотографию.
  • Стикер: множество всевозможных стикеров/смайликов, которые вы можете добавить в свою фотографию.
  • Текст: добавление текста на фото.
  • Возможность сохранить результат и поделиться им в социальных сетях (Instagram, Path, Facebook, LINE, Whatsapp, Telegram, SnapChat, WeeChat, BBM, 9gag и др.).
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать EPIKEPIK 3.0.30

Универсальный редактор для ретуши, корректировки, украшения фотографий. Доступны...

скачать Dream by WOMBODream by WOMBO 1.75.0

Приложение для Android, которое благодаря использованию искусственного интеллекта,...

скачать YouCam PerfectYouCam Perfect 5.22.8

YouCam Perfect – улучшит ваши фотографии, даже если вы устали и находитесь не в лучшей форме....

скачать XnSketchXnSketch 1.82

XnSketch – с помощью этого редактора можно превратить ваши фотографии в рисунок, мультфильмы...

скачать AvatanAvatan 3.5.9

Avatan - удобный в эксплуатации фоторедактор с большим количеством разнообразных функций и...

скачать VSCOVSCO 41

VSCO – предлагает по-новому взглянуть на возможности камеры девайса. Программа использует...

Отзывы о программе Cupace

Admin

Отзывов о программе Cupace 1.3.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв