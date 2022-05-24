Cupace - простое приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вырезать и вставлять лица в фотографии. Благодаря программе можно буквально за пару минут создать мем или смешную фотографию, заменить лица на фотографии, вырезать лицо или часть фотографий и вставить ее в другую фотографию, а также добавить текст и стикеры к фотографиям.

Особенности Cupace: