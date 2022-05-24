Cupace для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Picmax
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,06 Мб
Cupace - простое приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вырезать и вставлять лица в фотографии. Благодаря программе можно буквально за пару минут создать мем или смешную фотографию, заменить лица на фотографии, вырезать лицо или часть фотографий и вставить ее в другую фотографию, а также добавить текст и стикеры к фотографиям.
Особенности Cupace:
- Режим вырезания: чтобы вырезать лицо, нарисуйте область лица на фотографии при помощи лупы.
- Режим увеличения: увеличьте лицо, которые вы хотите вырезать на фото.
- Все лица, которые вы вырезали, будут сохранены в Галерее лиц, вы сможете повторно использовать их на многих фотографиях, вам не придется снова вырезать их из оригинальной фотографии.
- Лица: Все лица из Галереи лиц будут показаны здесь. Вам просто нужно нажать на одно из них, чтобы вставить в текущую фотографию. Вы можете несколько раз добавить одно и то же лицо на фотографию.
- Фото: позволяет добавить фотографию в фотографию.
- Стикер: множество всевозможных стикеров/смайликов, которые вы можете добавить в свою фотографию.
- Текст: добавление текста на фото.
- Возможность сохранить результат и поделиться им в социальных сетях (Instagram, Path, Facebook, LINE, Whatsapp, Telegram, SnapChat, WeeChat, BBM, 9gag и др.).
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