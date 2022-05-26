LingQ для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:31,85 Мб
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LingQ - отличное приложение для изучения иностранных языков. Доступно тысячи часов уроков, подкастов, аудиокниг, интервью и т.д., все с текстом. LingQ позволит вам загружать и учиться на любом материале, который вы найдете в Интернете.

Присутствует возможность проверять и сохранять новые слова и фразы в персональную базу, запоминать, какие слова вам известны, а какие видите впервые, следить за ростом словарного запаса и аватара, следить за учебной активностью, в том числе за количеством прослушанного времени, прочтенных слов и т.д.

Кроме того можно повторять и учить новые слова в тексте при помощи нашего собственного инструмента - системы повторения с интервалами SRS. Приложение LingQ позволит вам работать оффлайн, а затем синхронизироваться при подключении онлайн.

Особенности LingQ:

  • 1000 часов загружаемых аудио файлов, все с текстом;
  • проверяйте и сохраняйте новые словв при помощи множества встроенных словарей;
  • повторяйте слова при помощи системы SRS;
  • следите, сколько слов вы уже знаете, какие вам еще незнакомы и какие вы учите;
  • сохраняйте свою статистику изучения, включая время прослушивания и чтения;
  • используйте плейлист для удобного прослушивания и перемотки уроков;
  • синхронизируйте базу слов, плейлистов и уроков на сайте и всех своих устройствах;
  • занимайтесь оффлайн и обновляйте информацию при подключении онлайн;
  • получайте уведомления о всех действиях LingQ на сайте или мобильных устройствах, в том числе о сообщениях на форуме;
  • управляйте своими сохраненными словами в словаре;
  • задавайте свои цели по изучению и следите за прогрессом;
  • следите за ростом аватара по мере роста уровня владения языков.
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