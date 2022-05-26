LingQ - отличное приложение для изучения иностранных языков. Доступно тысячи часов уроков, подкастов, аудиокниг, интервью и т.д., все с текстом. LingQ позволит вам загружать и учиться на любом материале, который вы найдете в Интернете.

Присутствует возможность проверять и сохранять новые слова и фразы в персональную базу, запоминать, какие слова вам известны, а какие видите впервые, следить за ростом словарного запаса и аватара, следить за учебной активностью, в том числе за количеством прослушанного времени, прочтенных слов и т.д.

Кроме того можно повторять и учить новые слова в тексте при помощи нашего собственного инструмента - системы повторения с интервалами SRS. Приложение LingQ позволит вам работать оффлайн, а затем синхронизироваться при подключении онлайн.

Особенности LingQ: