LingQ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LingQ Languages Ltd.
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|31,85 Мб
LingQ - отличное приложение для изучения иностранных языков. Доступно тысячи часов уроков, подкастов, аудиокниг, интервью и т.д., все с текстом. LingQ позволит вам загружать и учиться на любом материале, который вы найдете в Интернете.
Присутствует возможность проверять и сохранять новые слова и фразы в персональную базу, запоминать, какие слова вам известны, а какие видите впервые, следить за ростом словарного запаса и аватара, следить за учебной активностью, в том числе за количеством прослушанного времени, прочтенных слов и т.д.
Кроме того можно повторять и учить новые слова в тексте при помощи нашего собственного инструмента - системы повторения с интервалами SRS. Приложение LingQ позволит вам работать оффлайн, а затем синхронизироваться при подключении онлайн.
Особенности LingQ:
- 1000 часов загружаемых аудио файлов, все с текстом;
- проверяйте и сохраняйте новые словв при помощи множества встроенных словарей;
- повторяйте слова при помощи системы SRS;
- следите, сколько слов вы уже знаете, какие вам еще незнакомы и какие вы учите;
- сохраняйте свою статистику изучения, включая время прослушивания и чтения;
- используйте плейлист для удобного прослушивания и перемотки уроков;
- синхронизируйте базу слов, плейлистов и уроков на сайте и всех своих устройствах;
- занимайтесь оффлайн и обновляйте информацию при подключении онлайн;
- получайте уведомления о всех действиях LingQ на сайте или мобильных устройствах, в том числе о сообщениях на форуме;
- управляйте своими сохраненными словами в словаре;
- задавайте свои цели по изучению и следите за прогрессом;
- следите за ростом аватара по мере роста уровня владения языков.
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