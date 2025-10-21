Praktika — сервис для изучения иностранных языков, основанный на взаимодействии с реалистичными AI-аватарами. Помогает развивать уверенное разговорное владение английским, испанским, французским, немецким, итальянским, японским, корейским и португальским (включая бразильский вариант) языками. Программа предлагает практику общения в реальных ситуациях, что делает процесс обучения максимально естественным и приближенным к живому диалогу. Программа содержит более тысячи уроков, помогает в подготовке к экзаменам (IELTS, TOEFL), поддерживает тематику путешествий, профессионального развития, культуры, сленга и повседневного общения.

Аватары адаптируются к уровню знаний, скорости речи и учебным целям пользователя. Каждый аватар обладает уникальным голосом, акцентом и предысторией, что помогает пользователю адаптироваться к различным стилям речи и культурным особенностям. Обучение строится на принципах живого общения — пользователь не просто запоминает слова, а формирует уверенность в разговоре без страха ошибки. Также приложение позволяет загружать изображения, видео, документы или аудио для создания контекстных диалогов.

Основные возможности Praktika: