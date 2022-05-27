Sharp World Clock - это программа десктопных часов для Windows, которая позволяет отображать местное время для нескольких городов и часовых поясов с правильным переходом на летнее время. Вы можете выбрать, сколько часов должно отображаться на рабочем столе. Размеры часов можно изменять без потери визуального качества (благодаря использованию технологии аппаратного ускорения WPF). Размеры главного окна и неактивированных часов можно изменять и перетаскивать в любое место на рабочем столе.

Также можно выделить возможность тонко настраивать стиль часов, присутствует удобная Мировая карта, встроенный калькулятор и конвертер часовых поясов и будильник. Имеется встроенный календарь в котором можно оставлять всякие напоминания, имеется и достаточно мощный RSS reader. Время в программе легко синхронизировать с атомными часами и серверами, часы можно сворачивать в системный трей.

Sharp World Clock показывает рядом с временем флаг страны, к которой относятся непосредственно часы. Вы всегда сможете просмотреть полный список городов той или иной страны мира, если по каким-то причинам нет города в списке, можно добавить свой собственный. Программа предоставляет большой список разного типа форматов времени и даты, для каждый часов вы сможете индивидуально настраивать данный параметр. При желании можно открыть карту мира и на ней непосредственно просматривать часовые пояса, смотреть где сейчас утро, а где ночь, есть расчет лунных фаз и пр.