Sharp World Clock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|9.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Johannes Wallroth
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|12,91 Мб
Sharp World Clock - это программа десктопных часов для Windows, которая позволяет отображать местное время для нескольких городов и часовых поясов с правильным переходом на летнее время. Вы можете выбрать, сколько часов должно отображаться на рабочем столе. Размеры часов можно изменять без потери визуального качества (благодаря использованию технологии аппаратного ускорения WPF). Размеры главного окна и неактивированных часов можно изменять и перетаскивать в любое место на рабочем столе.
Также можно выделить возможность тонко настраивать стиль часов, присутствует удобная Мировая карта, встроенный калькулятор и конвертер часовых поясов и будильник. Имеется встроенный календарь в котором можно оставлять всякие напоминания, имеется и достаточно мощный RSS reader. Время в программе легко синхронизировать с атомными часами и серверами, часы можно сворачивать в системный трей.
Sharp World Clock показывает рядом с временем флаг страны, к которой относятся непосредственно часы. Вы всегда сможете просмотреть полный список городов той или иной страны мира, если по каким-то причинам нет города в списке, можно добавить свой собственный. Программа предоставляет большой список разного типа форматов времени и даты, для каждый часов вы сможете индивидуально настраивать данный параметр. При желании можно открыть карту мира и на ней непосредственно просматривать часовые пояса, смотреть где сейчас утро, а где ночь, есть расчет лунных фаз и пр.
Free Alarm Clock - очень удобный будильник для компьютера с набором полезных функций. Это...
Небольшая утилита, которая представляет собой простые и красивые цифровые часы для...
Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п....
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Простые портативные аналоговые часы для рабочего стола ПК под управлением Windows....
OnlyStopWatch - небольшой портативный и простой в использовании таймер и секундомер, позволяющий измерять время с точностью до милисекунд...
Отзывы о программе Sharp World Clock
Admin
Отзывов о программе Sharp World Clock 9.5.2 пока нет, можете добавить...