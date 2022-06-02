Samsung SSD Magician Tool для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.1.820 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:170,03 Мб
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Samsung SSD Magician Tool - многофункциональная, которая предоставляет расширенный набор инструментов для оптимизации производительности внутренних и портативных SSD, позволяя также пользователю отслеживать состояние твердотельного диска и настраивать его параметры.

Программа показывает информацию о дисках и их температуре, скорость чтения и записи, и другую полезную информацию об установленных SSD дисках Samsung. Позволяет проверить скорость чтения и записи, и сравнивать результаты, диагностировать проблемы в работе диска и предотвратить потерю данных. Включает средства шифрования данных для защиты ваших файлов, а также инструмент полной очистки диска.

Также, позволяет выполнить обновление прошивки накопителя для повышения его производительности и исправления имеющихся проблем.

Возможности Samsung SSD Magician Tool:

  • Проверка состояния внутренних и портативных твердотельных накопителей.
  • Проверка скорости чтения и записи.
  • Оптимизация производительности.
  • Диагностирование проблем в работе диска и предотвращение потери данных.
  • Проверка S.M.A.R.T.
  • Проверка подлинности накопителя Samsung.
  • Наличие средства шифрования данных для защиты ваших файлов.
  • Инструмент полной очистки диска.
  • Возможность обновления прошивки SSD накопителей.
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