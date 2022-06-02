Samsung SSD Magician Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.1.820 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|170,03 Мб
Samsung SSD Magician Tool - многофункциональная, которая предоставляет расширенный набор инструментов для оптимизации производительности внутренних и портативных SSD, позволяя также пользователю отслеживать состояние твердотельного диска и настраивать его параметры.
Программа показывает информацию о дисках и их температуре, скорость чтения и записи, и другую полезную информацию об установленных SSD дисках Samsung. Позволяет проверить скорость чтения и записи, и сравнивать результаты, диагностировать проблемы в работе диска и предотвратить потерю данных. Включает средства шифрования данных для защиты ваших файлов, а также инструмент полной очистки диска.
Также, позволяет выполнить обновление прошивки накопителя для повышения его производительности и исправления имеющихся проблем.
Возможности Samsung SSD Magician Tool:
- Проверка состояния внутренних и портативных твердотельных накопителей.
- Проверка скорости чтения и записи.
- Оптимизация производительности.
- Диагностирование проблем в работе диска и предотвращение потери данных.
- Проверка S.M.A.R.T.
- Проверка подлинности накопителя Samsung.
- Наличие средства шифрования данных для защиты ваших файлов.
- Инструмент полной очистки диска.
- Возможность обновления прошивки SSD накопителей.
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Admin
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