Samsung SSD Magician Tool - многофункциональная, которая предоставляет расширенный набор инструментов для оптимизации производительности внутренних и портативных SSD, позволяя также пользователю отслеживать состояние твердотельного диска и настраивать его параметры.

Программа показывает информацию о дисках и их температуре, скорость чтения и записи, и другую полезную информацию об установленных SSD дисках Samsung. Позволяет проверить скорость чтения и записи, и сравнивать результаты, диагностировать проблемы в работе диска и предотвратить потерю данных. Включает средства шифрования данных для защиты ваших файлов, а также инструмент полной очистки диска.

Также, позволяет выполнить обновление прошивки накопителя для повышения его производительности и исправления имеющихся проблем.

Возможности Samsung SSD Magician Tool: