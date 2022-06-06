Atlas VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1.99$/мес
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|3.12.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Atlas VPN
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,51 Мб
Atlas VPN - отличный VPN для экспресс-доступа в Интернет, который обеспечивает анонимность, конфиденциальность и безопасность, позволяя пользоваться глобальной паутиной без ущерба для скорости или доступа к заблокированным сайтам.
Atlas VPN предлагает пользователям блокировку рекламы, killswitch, политику отсутствия логов и туннель шифрования военного класса с использованием протокола WireGuard, который направляет вас в открытый интернет, где вы можете работать, смотреть любимые передачи, легко менять IP, разблокировать сайты и избегать цензуры.
Особенности Atlas VPN:
- Кибербезопасность и защита конфиденциальности.
- Высокая скорость работы без рекламы.
- Беспрепятственный доступ к высококачественному потоковому вещанию.
- Шифрование данных с использованием военных протоколов.
- Никаких журналов.
- Раздельное туннелирование.
- VPN-протоколы IKEv2/IPsec и WireGuard.
- 700+ серверов по всему миру (Европа, Северная Америка и Азия).
- Расположение прокси-серверов в 20+ странах по всему миру (Австралия, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США и др.).
- Неограниченное количество устройств с одной учетной записью.
- Избежание цензуры в Интернете.
- Поддержка клиентов 24/7.
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Отзывы о программе Atlas VPN
Admin
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