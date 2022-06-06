Atlas VPN для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1.99$/мес
Ограничение:7 дней
Версия:3.12.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,51 Мб
Atlas VPN скриншот № 1
Atlas VPN скриншот № 2
Atlas VPN скриншот № 3
Atlas VPN скриншот № 4

Atlas VPN - отличный VPN для экспресс-доступа в Интернет, который обеспечивает анонимность, конфиденциальность и безопасность, позволяя пользоваться глобальной паутиной без ущерба для скорости или доступа к заблокированным сайтам.

Atlas VPN предлагает пользователям блокировку рекламы, killswitch, политику отсутствия логов и туннель шифрования военного класса с использованием протокола WireGuard, который направляет вас в открытый интернет, где вы можете работать, смотреть любимые передачи, легко менять IP, разблокировать сайты и избегать цензуры.

Особенности Atlas VPN:

  • Кибербезопасность и защита конфиденциальности.
  • Высокая скорость работы без рекламы.
  • Беспрепятственный доступ к высококачественному потоковому вещанию.
  • Шифрование данных с использованием военных протоколов.
  • Никаких журналов.
  • Раздельное туннелирование.
  • VPN-протоколы IKEv2/IPsec и WireGuard.
  • 700+ серверов по всему миру (Европа, Северная Америка и Азия).
  • Расположение прокси-серверов в 20+ странах по всему миру (Австралия, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США и др.).
  • Неограниченное количество устройств с одной учетной записью.
  • Избежание цензуры в Интернете.
  • Поддержка клиентов 24/7.
ТОП-сегодня раздела "VPN"
 

скачать VPN MasterVPN Master 7.6.8

Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на...

скачать VPN TomatoVPN Tomato 2.8.201

Бесплатный VPN-клиент для Android-устройств, который позволяет полностью зашифровать весь...

скачать Secure VPNSecure VPN 3.2.1

Мобильное приложение для Android-устройств, которое обеспечивает безопасность и...

скачать Turbo VPNTurbo VPN 3.7.4.6

Небольшой и простой в использовании VPN клиент для мобильных устройств на базе Android,...

скачать ProtonVPNProtonVPN 2.11.90.17

Бесплатный VPN-сервис для мобильных Android-устройств, который отправляет весь...

скачать AVG Secure VPNAVG Secure VPN 2.44.6143

Удобное приложение для защиты ваших конфиденциальных данных при подключении к Интернету....

Отзывы о программе Atlas VPN

Admin

Отзывов о программе Atlas VPN 3.12.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв