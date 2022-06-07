Garmin Express для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.13.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Garmin
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|127,42 Мб
Garmin Express - программа для обновления карт и программного обеспечения, синхронизации с Garmin Connect и регистрации подключенного к ПК устройства Garmin.
Приложение уведомляет о доступности обновлений для карт и помогает их устанавливать, а также позволяет делать резервное копирование всех данных на случай их потери, делиться маршрутами с другими пользователями этих девайсов и многое другое.
Пользоваться программой очень просто - достаточно подключить устройство к компьютеру, запустить программу, она автоматически распознает Garmin-устройство, далее выбрать нужные действия в окне приложения и дождаться их завершения.
Особенности Garmin Express:
- Обновление карт: последние подробнейшие карты с обозначением улиц для обеспечения быстрой и точной навигации.
- Синхронизация с Connect: загрузка тренировок и данных о состоянии здоровья в учетную запись Garmin Connect.
- Обновление ПО: позволяет с легкостью устанавливать обновления программного обеспечения.
- Управление содержимым, включая приложения Connect IQ и сопутствующие карты.
- Обновление морских карт: загрузка последних версий карт на карту памяти, чтобы с легкостью перенести их на морское устройство.
- Активация карты или службы с помощью ваучера или ключа продукта.
- Бесплатные актуальные карты CourseView и обновления устройства Garmin для гольфа.
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