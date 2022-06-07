Garmin Express для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.13.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:127,42 Мб
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Garmin Express - программа для обновления карт и программного обеспечения, синхронизации с Garmin Connect и регистрации подключенного к ПК устройства Garmin.

Приложение уведомляет о доступности обновлений для карт и помогает их устанавливать, а также позволяет делать резервное копирование всех данных на случай их потери, делиться маршрутами с другими пользователями этих девайсов и многое другое.

Пользоваться программой очень просто - достаточно подключить устройство к компьютеру, запустить программу, она автоматически распознает Garmin-устройство, далее выбрать нужные действия в окне приложения и дождаться их завершения.

Особенности Garmin Express:

  • Обновление карт: последние подробнейшие карты с обозначением улиц для обеспечения быстрой и точной навигации.
  • Синхронизация с Connect: загрузка тренировок и данных о состоянии здоровья в учетную запись Garmin Connect.
  • Обновление ПО: позволяет с легкостью устанавливать обновления программного обеспечения.
  • Управление содержимым, включая приложения Connect IQ и сопутствующие карты.
  • Обновление морских карт: загрузка последних версий карт на карту памяти, чтобы с легкостью перенести их на морское устройство.
  • Активация карты или службы с помощью ваучера или ключа продукта.
  • Бесплатные актуальные карты CourseView и обновления устройства Garmin для гольфа.
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