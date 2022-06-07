Garmin Express - программа для обновления карт и программного обеспечения, синхронизации с Garmin Connect и регистрации подключенного к ПК устройства Garmin.

Приложение уведомляет о доступности обновлений для карт и помогает их устанавливать, а также позволяет делать резервное копирование всех данных на случай их потери, делиться маршрутами с другими пользователями этих девайсов и многое другое.

Пользоваться программой очень просто - достаточно подключить устройство к компьютеру, запустить программу, она автоматически распознает Garmin-устройство, далее выбрать нужные действия в окне приложения и дождаться их завершения.

Особенности Garmin Express: