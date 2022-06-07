NFC Tools для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|wakdev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,64 Мб
NFC Tools - простое и интуитивное приложение для чтения, записи стандартную информацию, совместимую с любым NFC-устройством, на Ваши NFC-метки. Позволяет программировать задачи на Ваших NFC-метках для автоматизации однообразных действий (включить Bluetooth, установить будильник, настроить громкость, поделиться конфигурацией Wi-Fi и пр.).
Имеется функция Запись, которая позволяет Вам записывать столько информации, сколько потребуется. Таким образом Вы можете хранить большое количество данных на Вашей метке. Прочие функции — такие как копирование, очистка и защита паролем Вашей NFC-метки — расположены во вкладке "Другое". Задачи, позволяющие автоматизировать Ваш телефон, расположены во вкладке "Задачи" и разбиты по категориям.
NFC Tools позволяет:
- включить, выключить или переключить Bluetooth;
- настроить звуковой профиль: беззвучный, вибрация или обычный;
- изменить яркость экрана;
- установить громкость (для будильника, уведомлений или звонка);
- установить таймер или будильник;
- добавить событие в календарь;
- запустить приложение или URL/URI;
- отправить текстовое сообщение или позвонить;
- прочитать текст с помощью синтеза речи;
- настроить сеть Wi-Fi;
- и многое другое...
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Admin
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