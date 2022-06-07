NFC Tools для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,64 Мб
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NFC Tools скриншот № 4

NFC Tools - простое и интуитивное приложение для чтения, записи стандартную информацию, совместимую с любым NFC-устройством, на Ваши NFC-метки. Позволяет программировать задачи на Ваших NFC-метках для автоматизации однообразных действий (включить Bluetooth, установить будильник, настроить громкость, поделиться конфигурацией Wi-Fi и пр.).

Имеется функция Запись, которая позволяет Вам записывать столько информации, сколько потребуется. Таким образом Вы можете хранить большое количество данных на Вашей метке. Прочие функции — такие как копирование, очистка и защита паролем Вашей NFC-метки — расположены во вкладке "Другое". Задачи, позволяющие автоматизировать Ваш телефон, расположены во вкладке "Задачи" и разбиты по категориям.

NFC Tools позволяет:

  • включить, выключить или переключить Bluetooth;
  • настроить звуковой профиль: беззвучный, вибрация или обычный;
  • изменить яркость экрана;
  • установить громкость (для будильника, уведомлений или звонка);
  • установить таймер или будильник;
  • добавить событие в календарь;
  • запустить приложение или URL/URI;
  • отправить текстовое сообщение или позвонить;
  • прочитать текст с помощью синтеза речи;
  • настроить сеть Wi-Fi;
  • и многое другое...
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