NFC Tools - простое и интуитивное приложение для чтения, записи стандартную информацию, совместимую с любым NFC-устройством, на Ваши NFC-метки. Позволяет программировать задачи на Ваших NFC-метках для автоматизации однообразных действий (включить Bluetooth, установить будильник, настроить громкость, поделиться конфигурацией Wi-Fi и пр.).

Имеется функция Запись, которая позволяет Вам записывать столько информации, сколько потребуется. Таким образом Вы можете хранить большое количество данных на Вашей метке. Прочие функции — такие как копирование, очистка и защита паролем Вашей NFC-метки — расположены во вкладке "Другое". Задачи, позволяющие автоматизировать Ваш телефон, расположены во вкладке "Задачи" и разбиты по категориям.

NFC Tools позволяет: