Local для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flywheel
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|600,32 Мб
Local - невероятно удобная среда разработки от управляемого хостинг-провайдера Flywheel, благодаря которому можно быстро и легко развернуть на локальной машине сайт на WordPress, не тратя время на бэкэнд. Особенно данное приложение подйдет новичкам в мире WordPress. Присутствует возможность быстро изменять версию PHP/MySQL/Apache, оптимизатор изображений, экспорт сайтов и многое другое.
Особенности Local:
- Выделенная установка WordPress.
- Сверхбыстрая местная среда.
- Оптимизатор изображений - сканирует ваш локальный сайт на наличие файлов изображений и сжимает изображения в автономном режиме без использования облачных сервисов.
- Быстрое изменение конфигурации - "горячая" замена версии PHP, MySQL, Apache/nginx.
- Возможность создать WordPress мультисайт.
- Надежное SSL-соединение.
- Live links - возможность быстро проверить отзывчивость сайта на разных устройствах с помощью безопасных постоянных URL-адресов.
- Резервное копирование в облаке - возможность легко перемещать и извлекать сайты из Local на Google Drive или Dropbox.
- Local Connect. Подключайте сайты с Local к Flywheel или WP Engine, чтобы упростить процесс офлайн-редактирования и ввода в эксплуатацию. Узнайте больше.
- Администрирование в один клик. Нет необходимости управлять различными именами пользователей и паролями, легко входите на свой сайт WordPress одним щелчком мыши в Local.
- Импорт и экспорт сайтов.
- Наличие дополнений.
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Admin
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