Local - невероятно удобная среда разработки от управляемого хостинг-провайдера Flywheel, благодаря которому можно быстро и легко развернуть на локальной машине сайт на WordPress, не тратя время на бэкэнд. Особенно данное приложение подйдет новичкам в мире WordPress. Присутствует возможность быстро изменять версию PHP/MySQL/Apache, оптимизатор изображений, экспорт сайтов и многое другое.

Особенности Local: