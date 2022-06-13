Local для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:600,32 Мб
Local скриншот № 1
Local скриншот № 2
Local скриншот № 3
Local скриншот № 4

Local - невероятно удобная среда разработки от управляемого хостинг-провайдера Flywheel, благодаря которому можно быстро и легко развернуть на локальной машине сайт на WordPress, не тратя время на бэкэнд. Особенно данное приложение подйдет новичкам в мире WordPress. Присутствует возможность быстро изменять версию PHP/MySQL/Apache, оптимизатор изображений, экспорт сайтов и многое другое.

Особенности Local:

  • Выделенная установка WordPress.
  • Сверхбыстрая местная среда.
  • Оптимизатор изображений - сканирует ваш локальный сайт на наличие файлов изображений и сжимает изображения в автономном режиме без использования облачных сервисов.
  • Быстрое изменение конфигурации - "горячая" замена версии PHP, MySQL, Apache/nginx.
  • Возможность создать WordPress мультисайт.
  • Надежное SSL-соединение.
  • Live links - возможность быстро проверить отзывчивость сайта на разных устройствах с помощью безопасных постоянных URL-адресов.
  • Резервное копирование в облаке - возможность легко перемещать и извлекать сайты из Local на Google Drive или Dropbox.
  • Local Connect. Подключайте сайты с Local к Flywheel или WP Engine, чтобы упростить процесс офлайн-редактирования и ввода в эксплуатацию. Узнайте больше.
  • Администрирование в один клик. Нет необходимости управлять различными именами пользователей и паролями, легко входите на свой сайт WordPress одним щелчком мыши в Local.
  • Импорт и экспорт сайтов.
  • Наличие дополнений.
ТОП-сегодня раздела "Средства разработки"
 

скачать Open ServerOpen Server 5.4.2

Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...

скачать Adobe AIRAdobe AIR 33.1.1.743

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...

скачать Resource HackerResource Hacker 5.1.8

Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления,...

скачать UnityUnity 3.1.1

Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный...

скачать Android SDKAndroid SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android...

скачать XAMPPXAMPP 7.4.29 / 8.0.19 / 8.1.6

Кроссплатформенная сборка веб-сервера, которую можно использовать для тестирования и...

Отзывы о программе Local

Admin

Отзывов о программе Local 6.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв