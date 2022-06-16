Free Encoder Pack для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.05.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2,88 Мб
Free Encoder Pack скриншот № 1
Free Encoder Pack скриншот № 2

foobar2000 Free Encoder Pack - пакет с бинарниками различных кодировщиков, расширяющий возможности компонента аудиоконвертера популярного проигрывателя foobar2000. В настоящее время включает в себя такие кодировщики, как FLAC encoder, Ogg Vorbis encoder, Opus encoder, Musepack encoder и плагин WavPack. Файлы устанавливаются в подпапку каталога установки foobar2000.

Текущие версии foobar2000 автоматически распознают их и больше не спрашивают пользователя о местоположении бинарных файлов кодировщика. Обратите внимание, что этот пакет включает только те кодировщики, которые легально разрешены к распространению - за исключением кодировщика AAC (включенные кодировщики AAC требуют внешних приложений).

Включенные кодировщики в foobar2000 Free Encoder Pack:

  • FLAC 1.3.3
  • WavPack 5.4.0
  • Apple Lossless (refalac) 1.71
  • LAME MP3 Encoder 3.100
  • Ogg Vorbis (OggEnc 2.88 с использованием libVorbis 1.3.7)
  • Opus 0.2 (libopus 1.3.1)
  • Musepack 1.30.0
  • AAC + Apple Lossless - qaac 2.71 - (требуется iTunes)
  • AAC (fhgaacenc) - (требуется Winamp 5.62 или новее)
Примечание! Требуется foobar2000 v1.1.14 или более новая версия.
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