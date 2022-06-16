foobar2000 Free Encoder Pack - пакет с бинарниками различных кодировщиков, расширяющий возможности компонента аудиоконвертера популярного проигрывателя foobar2000. В настоящее время включает в себя такие кодировщики, как FLAC encoder, Ogg Vorbis encoder, Opus encoder, Musepack encoder и плагин WavPack. Файлы устанавливаются в подпапку каталога установки foobar2000.

Текущие версии foobar2000 автоматически распознают их и больше не спрашивают пользователя о местоположении бинарных файлов кодировщика. Обратите внимание, что этот пакет включает только те кодировщики, которые легально разрешены к распространению - за исключением кодировщика AAC (включенные кодировщики AAC требуют внешних приложений).

Включенные кодировщики в foobar2000 Free Encoder Pack:

FLAC 1.3.3

WavPack 5.4.0

Apple Lossless (refalac) 1.71

LAME MP3 Encoder 3.100

Ogg Vorbis (OggEnc 2.88 с использованием libVorbis 1.3.7)

Opus 0.2 (libopus 1.3.1)

Musepack 1.30.0

AAC + Apple Lossless - qaac 2.71 - (требуется iTunes)

AAC (fhgaacenc) - (требуется Winamp 5.62 или новее)

Примечание! Требуется foobar2000 v1.1.14 или более новая версия.