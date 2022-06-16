Free Encoder Pack для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.05.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|foobar2000.org
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,88 Мб
foobar2000 Free Encoder Pack - пакет с бинарниками различных кодировщиков, расширяющий возможности компонента аудиоконвертера популярного проигрывателя foobar2000. В настоящее время включает в себя такие кодировщики, как FLAC encoder, Ogg Vorbis encoder, Opus encoder, Musepack encoder и плагин WavPack. Файлы устанавливаются в подпапку каталога установки foobar2000.
Текущие версии foobar2000 автоматически распознают их и больше не спрашивают пользователя о местоположении бинарных файлов кодировщика. Обратите внимание, что этот пакет включает только те кодировщики, которые легально разрешены к распространению - за исключением кодировщика AAC (включенные кодировщики AAC требуют внешних приложений).
Включенные кодировщики в foobar2000 Free Encoder Pack:
- FLAC 1.3.3
- WavPack 5.4.0
- Apple Lossless (refalac) 1.71
- LAME MP3 Encoder 3.100
- Ogg Vorbis (OggEnc 2.88 с использованием libVorbis 1.3.7)
- Opus 0.2 (libopus 1.3.1)
- Musepack 1.30.0
- AAC + Apple Lossless - qaac 2.71 - (требуется iTunes)
- AAC (fhgaacenc) - (требуется Winamp 5.62 или новее)
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