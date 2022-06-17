ToonApp для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,27 Мб
ToonApp скриншот № 1
ToonApp скриншот № 2
ToonApp скриншот № 3
ToonApp скриншот № 4

ToonApp - забавный фоторедактор для превращения вашей фотографии в анимированное изображение. Приложение предлагает удивительные фильтры AI для изображений, чтобы превратить фотографию в мультфильм.

При желании можно сделать из фотографий карикатуры, чтобы превратить их в персонажей аниме, превратить свои изображения в художественные картины и наброски карандашом, или же создать потрясающую художественную галерею с помощью редактора изображений ToonApp с различными эффектами мультяшных приложений и красивыми фотофильтрами. Полученным результатом можно поделиться в Instagram, Facebook, Whatsapp, Flickr, Snapchat, Tik Tok, VK, Pinterest и пр.

Особенности ToonApp:

  • Предлагает все необходимые инструменты для редактирования изображений, создания из них анимации или карандашных набросков. Наличие цифровых художественных фильтров, чтобы бесплатно рисовать себя и превращать вашу удивительную картинку в аватар.
  • Великолепная библиотека фона предоставляет множество макетов, таких как геометрические спирали и арт фото эффекты разных цветов.
  • Потрясающий эффект капель.
  • Портретный режим редактора мультфильмов ToonApp отлично работает с эффектом кисти. Затем вы можете использовать такие фотоэффекты, как светящееся сердце, звезда и цветной всплеск! Для эпического редактирования фотографий используйте редактор мультипликационных портретов и забавный создатель карикатура на красивой картинке.
  • Мультяшные фоны.
  • Удивительные фотофильтры.
  • Эффекты селфи камеры.
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