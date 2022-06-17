ToonApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lyrebird Studio
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,27 Мб
ToonApp - забавный фоторедактор для превращения вашей фотографии в анимированное изображение. Приложение предлагает удивительные фильтры AI для изображений, чтобы превратить фотографию в мультфильм.
При желании можно сделать из фотографий карикатуры, чтобы превратить их в персонажей аниме, превратить свои изображения в художественные картины и наброски карандашом, или же создать потрясающую художественную галерею с помощью редактора изображений ToonApp с различными эффектами мультяшных приложений и красивыми фотофильтрами. Полученным результатом можно поделиться в Instagram, Facebook, Whatsapp, Flickr, Snapchat, Tik Tok, VK, Pinterest и пр.
Особенности ToonApp:
- Предлагает все необходимые инструменты для редактирования изображений, создания из них анимации или карандашных набросков. Наличие цифровых художественных фильтров, чтобы бесплатно рисовать себя и превращать вашу удивительную картинку в аватар.
- Великолепная библиотека фона предоставляет множество макетов, таких как геометрические спирали и арт фото эффекты разных цветов.
- Потрясающий эффект капель.
- Портретный режим редактора мультфильмов ToonApp отлично работает с эффектом кисти. Затем вы можете использовать такие фотоэффекты, как светящееся сердце, звезда и цветной всплеск! Для эпического редактирования фотографий используйте редактор мультипликационных портретов и забавный создатель карикатура на красивой картинке.
- Мультяшные фоны.
- Удивительные фотофильтры.
- Эффекты селфи камеры.
Удобное в использовании приложение от компании Adobe, для создания графического контента на...
Настройка обоев – создавайте собственные обои и смотрите, какими они будут после...
Продвинутый фоторедактор для Android, который позволяет творить с изображениями абсолютно...
Prisma – фоторедактор для Android превратит ваши фотографии в красочные картины в стиле Ван...
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Adobe Photoshop Express 8.0.929
Adobe Photoshop Express – простое и быстрое редактирование ваших фотографий и изображений....
Отзывы о программе ToonApp
Admin
Отзывов о программе ToonApp 2.4.5.4 пока нет, можете добавить...