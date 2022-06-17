ToonApp - забавный фоторедактор для превращения вашей фотографии в анимированное изображение. Приложение предлагает удивительные фильтры AI для изображений, чтобы превратить фотографию в мультфильм.

При желании можно сделать из фотографий карикатуры, чтобы превратить их в персонажей аниме, превратить свои изображения в художественные картины и наброски карандашом, или же создать потрясающую художественную галерею с помощью редактора изображений ToonApp с различными эффектами мультяшных приложений и красивыми фотофильтрами. Полученным результатом можно поделиться в Instagram, Facebook, Whatsapp, Flickr, Snapchat, Tik Tok, VK, Pinterest и пр.

Особенности ToonApp: