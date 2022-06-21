Hype Text - удобный текстовый аниматор и создатель заставок для YouTube, позволяющий создавать заставки с анимированными текстами. Присутствует возможность легко создавать потрясающую текстовую анимацию на фотографиях или видеоисториях с более чем 500 текстовыми анимациями.

Ключевые особенности Hype Text: