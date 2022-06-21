Hype Text для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,54 Мб
Hype Text скриншот № 1
Hype Text скриншот № 2
Hype Text скриншот № 3
Hype Text скриншот № 4

Hype Text - удобный текстовый аниматор и создатель заставок для YouTube, позволяющий создавать заставки с анимированными текстами. Присутствует возможность легко создавать потрясающую текстовую анимацию на фотографиях или видеоисториях с более чем 500 текстовыми анимациями.

Ключевые особенности Hype Text:

  • Доступно более 500 текстовых анимаций.
  • Разные стили движения текста, для логотипа, социальных сетей, свайпа вверх, кнопки подписки, напоминания о подписке в Instagram и пр.
  • Редактор заставки анимации логотипа.
  • Настройка цвета текстовых макетов.
  • Настройка типографики, например размер текста и тип шрифта.
  • Обновление текстовых анимаций и макетов для вступлений и сторис.
  • Различные фоны для автора, возможность добавлять тексты во flixpress, canva и renderforest.
  • Изменение скорости анимации текста.
  • Идеально сочетается с Instagram, Youtube, Snapchat и Tik Tok.
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