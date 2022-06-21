Hype Text для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|cerdillac
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,54 Мб
Hype Text - удобный текстовый аниматор и создатель заставок для YouTube, позволяющий создавать заставки с анимированными текстами. Присутствует возможность легко создавать потрясающую текстовую анимацию на фотографиях или видеоисториях с более чем 500 текстовыми анимациями.
Ключевые особенности Hype Text:
- Доступно более 500 текстовых анимаций.
- Разные стили движения текста, для логотипа, социальных сетей, свайпа вверх, кнопки подписки, напоминания о подписке в Instagram и пр.
- Редактор заставки анимации логотипа.
- Настройка цвета текстовых макетов.
- Настройка типографики, например размер текста и тип шрифта.
- Обновление текстовых анимаций и макетов для вступлений и сторис.
- Различные фоны для автора, возможность добавлять тексты во flixpress, canva и renderforest.
- Изменение скорости анимации текста.
- Идеально сочетается с Instagram, Youtube, Snapchat и Tik Tok.
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