Pixel Art - раскраска по номерам отлично подходит для расслабления и медитации, для развития концентрации, мелкой моторики, учит аккуратности и точности. Пользоваться приложением очень просто:
Приблизьте картинку двумя пальцами, пока не появятся квадратики с цифрами.
Выберите цвета на палитре и раскрасьте квадратики соответствующими цветами.
Долгим касанием вызовите увеличительное стекло, которое поможет вам раскрасить по номерам точно и быстро.
При использовании увеличительного стекла сдвиньте пальцы в конец экрана, чтобы переместить картинку.
Сдвиньте пальцами палитру, чтобы посмотреть все цвета.
Пролистните палитру влево, чтобы использовать волшебную палочку и гранату.
Особенности:
Выбирайте из множества картинок на любой вкус: Мандалы, Узоры, Животные, Птицы, Цветы, Города, Еда и многие другие;
Понятный и удобный дизайн Pixel Art.
Раскрашивайте новые картинки - наша коллекция обновляется каждую неделю;
Используйте различные инструменты раскраски: Волшебную палочку, чтобы раскрасить несколько соседних ячеек с одним и тем же числом, или Гранату, чтобы раскрасить несколько соседних ячеек с любым числом;
Делитесь раскрашенными картинками с вашими друзьями по электронной почте и в социальных сетях одним касанием.