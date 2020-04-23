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Pixel Art для Android

Pixel Art 4.9 для Android

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Описание Pixel Art 4.9 для AndroidОписание   Скачать Pixel Art 4.9 для AndroidСКАЧАТЬ (41,09 Мб) Скриншоты Pixel Art 4.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Pixel Art 4.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pixel Art 4.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Pixel Art - раскраска по номерам отлично подходит для расслабления и медитации, для развития концентрации, мелкой моторики, учит аккуратности и точности. Пользоваться приложением очень просто:

  • Приблизьте картинку двумя пальцами, пока не появятся квадратики с цифрами.
  • Выберите цвета на палитре и раскрасьте квадратики соответствующими цветами.
  • Долгим касанием вызовите увеличительное стекло, которое поможет вам раскрасить по номерам точно и быстро.
  • При использовании увеличительного стекла сдвиньте пальцы в конец экрана, чтобы переместить картинку.
  • Сдвиньте пальцами палитру, чтобы посмотреть все цвета.
  • Пролистните палитру влево, чтобы использовать волшебную палочку и гранату.

Особенности:

  • Выбирайте из множества картинок на любой вкус: Мандалы, Узоры, Животные, Птицы, Цветы, Города, Еда и многие другие;
  • Понятный и удобный дизайн Pixel Art.
  • Раскрашивайте новые картинки - наша коллекция обновляется каждую неделю;
  • Используйте различные инструменты раскраски: Волшебную палочку, чтобы раскрасить несколько соседних ячеек с одним и тем же числом, или Гранату, чтобы раскрасить несколько соседних ячеек с любым числом;
  • Делитесь раскрашенными картинками с вашими друзьями по электронной почте и в социальных сетях одним касанием.
Что нового в Pixel Art 4.9 для Android?

Pixel Art
Pixel Art
Pixel Art
Pixel Art
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе Pixel Art

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