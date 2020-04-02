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Adobe Photoshop Sketch для Android

Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для Android

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Описание Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для AndroidОписание   Скачать Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для AndroidСКАЧАТЬ (63,04 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Sketch 2.2.308 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Adobe Photoshop Sketch – откройте в себе талант художника и рисуйте собственные произведения искусства. Приложение позволяет рисовать карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами, кистями с мягкими пастельными и акварельными красками.

Любители рисовать оценят следующие качества программы:

  • 11 инструментов для настройки параметров размера, цвета, непрозрачности и наложения.
  • Добавление нескольких слоев изображений и рисунков, которые можно объединять и переименовывать.
  • Любимые инструменты и цветы можно настроить на панели инструментов.
  • Экспорт эскизов в Photoshop или Illustrator с сохранением слоев.
Adobe Photoshop Sketch
Adobe Photoshop Sketch
Adobe Photoshop Sketch
Adobe Photoshop Sketch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 892
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Sketch

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