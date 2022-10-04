Social Post Maker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:35,59 Мб
Social Post Maker скриншот № 2
Social Post Maker скриншот № 3
Social Post Maker скриншот № 4

Social Post Maker - инструмент, который представляет самый простой способ быстро создавать и публиковать сообщения в социальных сетях. Имеется библиотека с тысячами шаблонов и миллионами изображений. Работайте с нужным размером изображения и изменяйте его размер за считанные секунды. Поделитесь своими проектами прямо в Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и многое другое.

Возможности Social Post Maker:

  • Шаблоны для сторис Instagram, миниатюры YouTube, Snapchat, Pinterest, Twitter и пр.
  • Мощные и простые в использовании инструменты редактирования, такие как изменение размера, изменение шрифта, изменение цвета, выравнивание, порядок слоев и многое другое.
  • Бесплатные изображения, иконки, шрифты.
  • Импорт своих собственных изображений.
  • Конструктор постов для соцсетей.
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Admin

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