Social Post Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|35,59 Мб
Social Post Maker - инструмент, который представляет самый простой способ быстро создавать и публиковать сообщения в социальных сетях. Имеется библиотека с тысячами шаблонов и миллионами изображений. Работайте с нужным размером изображения и изменяйте его размер за считанные секунды. Поделитесь своими проектами прямо в Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и многое другое.
Возможности Social Post Maker:
- Шаблоны для сторис Instagram, миниатюры YouTube, Snapchat, Pinterest, Twitter и пр.
- Мощные и простые в использовании инструменты редактирования, такие как изменение размера, изменение шрифта, изменение цвета, выравнивание, порядок слоев и многое другое.
- Бесплатные изображения, иконки, шрифты.
- Импорт своих собственных изображений.
- Конструктор постов для соцсетей.
Отличный инструмент для добавления надписей на любые изображения. Присутствует большой...
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Отзывы о программе Social Post Maker
Admin
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