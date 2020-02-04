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Planner 5D для Android

Planner 5D 1.19.17 для Android

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Описание Planner 5D 1.19.17 для AndroidОписание   Скачать Planner 5D 1.19.17 для AndroidСКАЧАТЬ (92,12 Мб) Скриншоты Planner 5D 1.19.17 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Planner 5D 1.19.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Planner 5D 1.19.17 для AndroidОтзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Planner 5D - мобильная версия функционального инструмента, предназначенного для планировки помещений, создания дизайна интерьеров и поэтапных 3D-проектов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу работать с программой очень легко и просто, что несомненно будет полезно пользователям, имеющим смутное представление о дизайне и проектировании.

Присутствует большое количество объектов мебели и предметов декора, которые можно изменять в размерах, цветах и материалах, что дает возможность самостоятельно спроектировать квартиру, дом, офис, кафе и другие объекты.

Основные возможности Planner 5D:

  • Возможность быстро спланировать ремонт, перестановку или просто поменять дизайн помещения.
  • Широкий выбор разнообразной мебели и элементов интерьера из встроенного каталога.
  • Большое количество текстур и расцветок в разных сочетаниях.
  • Простота управления и работы с интерьером и планами помещений.
  • Наличие встроенных шаблонов.
  • Возможность создания собственных планировок любой сложности.
  • Возможность задавать помещениям необходимую форму, добавлять новые углы и пр.
  • Управление изменениями.
  • Мгновенный переход в режим 3D и виртуальной прогулки с помощью одной кнопки.
Planner 5D
Planner 5D
Planner 5D
Planner 5D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 495
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - другое
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Отзывы о программе Planner 5D

Admin

Отзывов о программе Planner 5D 1.19.17 для Android пока нет, можете добавить...

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