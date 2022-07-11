Free Audio Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|21,71 Мб
Free Audio Converter - инструмент, который сочетает в себе мощный аудиоконвертер и удобный CD-риппер. Поддерживает большинство аудиоформатов: MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, FLAC, WAV, AMR, ADTS, AIFF, MP2, APE, DTS, M4R, AC3, VOC и др. Умеет конвертировать несколько музыкальных файлов одновременно. Включены все современные кодеки: AAC, MP3, Vorbis, WMA Pro, WMA Lossless, FLAC.
Возможности Free Audio Converter:
- Конвертация между всеми аудиоформатами: MP3, WMA, WAV, M4A, AMR, OGG, FLAC, MP2 и т.д.
- Возможность управлять файлами APE и кодировать их в любой поддерживаемый аудиоформат.
- Умеет извлекать аудиодорожку из популярных видеоформатов, таких как AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD и т.д.
- Копирование аудио CD.
- Пакетное преобразование треков.
- Редактирование битрейта, каналов, частоты дискретизации.
- Поддержка CDDB (базы данных компакт-дисков).
- Создание рингтона для iPhone, iPad, iPod, Apple TV или iTunes в формате M4A.
- Конвертация музыкальных и видеофайлов в FLAC - аудиоформат без потерь, сохраняя оригинальное качество звука.
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