Free Audio Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:21,71 Мб
Free Audio Converter скриншот № 1
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Free Audio Converter - инструмент, который сочетает в себе мощный аудиоконвертер и удобный CD-риппер. Поддерживает большинство аудиоформатов: MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, FLAC, WAV, AMR, ADTS, AIFF, MP2, APE, DTS, M4R, AC3, VOC и др. Умеет конвертировать несколько музыкальных файлов одновременно. Включены все современные кодеки: AAC, MP3, Vorbis, WMA Pro, WMA Lossless, FLAC.

Возможности Free Audio Converter:

  • Конвертация между всеми аудиоформатами: MP3, WMA, WAV, M4A, AMR, OGG, FLAC, MP2 и т.д.
  • Возможность управлять файлами APE и кодировать их в любой поддерживаемый аудиоформат.
  • Умеет извлекать аудиодорожку из популярных видеоформатов, таких как AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD и т.д.
  • Копирование аудио CD.
  • Пакетное преобразование треков.
  • Редактирование битрейта, каналов, частоты дискретизации.
  • Поддержка CDDB (базы данных компакт-дисков).
  • Создание рингтона для iPhone, iPad, iPod, Apple TV или iTunes в формате M4A.
  • Конвертация музыкальных и видеофайлов в FLAC - аудиоформат без потерь, сохраняя оригинальное качество звука.
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