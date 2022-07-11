Free Audio Converter - инструмент, который сочетает в себе мощный аудиоконвертер и удобный CD-риппер. Поддерживает большинство аудиоформатов: MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, FLAC, WAV, AMR, ADTS, AIFF, MP2, APE, DTS, M4R, AC3, VOC и др. Умеет конвертировать несколько музыкальных файлов одновременно. Включены все современные кодеки: AAC, MP3, Vorbis, WMA Pro, WMA Lossless, FLAC.

Возможности Free Audio Converter: