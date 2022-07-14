RecoverXData для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1405.405 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1,29 Мб
RecoverXData скриншот № 1
RecoverXData скриншот № 2
RecoverXData скриншот № 3
RecoverXData скриншот № 4

RecoverXData - инструмент для поиска и восстановления удалённых файлов, с помощью которого можно быстро и легко восстановить файлы даже после очистки корзины или форматирования раздела. Присутствует возможность искать файлы на удалённых или потерянных из-за сбоя разделах. Программа поддерживает восстановление с HDD и SSD дисков, USB-носителей и карт памяти, а также телефонов и цифровых камер.

Возможности RecoverXData:

  • Поддерживает восстановление данных, потерянных в результате удаления, форматирования, потери разделов, системных проблем, сбоев приложений, атак вирусов/вредоносных программ, проблем с питанием и пр.
  • Несколько режимов восстановления данных.
  • Поддержка различных носителей, в том числе HDD, SSD, USB-накопителей и карт памяти.
  • Восстановление из потерянных разделов.
  • Быстрое и глубокое сканирование.
  • Сортировка найденных файлов по типу и расширению.
  • Поиск по фильтрам и названию.
  • Наличие функции предварительного просмотра файлов.
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

скачать RecuvaRecuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...

скачать R-StudioR-Studio 9.0 build 190296

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...

скачать R.saverR.saver 9.5 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...

скачать DMDEDMDE 3.8.0.790

DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и...

скачать HDD RegeneratorHDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет...

скачать Puran File RecoveryPuran File Recovery 1.2.1

Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа...

Отзывы о программе RecoverXData

Admin

Отзывов о программе RecoverXData 1.0.1405.405 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв