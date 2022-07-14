RecoverXData для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1405.405 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Suzhou Aunbox Software
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1,29 Мб
RecoverXData - инструмент для поиска и восстановления удалённых файлов, с помощью которого можно быстро и легко восстановить файлы даже после очистки корзины или форматирования раздела. Присутствует возможность искать файлы на удалённых или потерянных из-за сбоя разделах. Программа поддерживает восстановление с HDD и SSD дисков, USB-носителей и карт памяти, а также телефонов и цифровых камер.
Возможности RecoverXData:
- Поддерживает восстановление данных, потерянных в результате удаления, форматирования, потери разделов, системных проблем, сбоев приложений, атак вирусов/вредоносных программ, проблем с питанием и пр.
- Несколько режимов восстановления данных.
- Поддержка различных носителей, в том числе HDD, SSD, USB-накопителей и карт памяти.
- Восстановление из потерянных разделов.
- Быстрое и глубокое сканирование.
- Сортировка найденных файлов по типу и расширению.
- Поиск по фильтрам и названию.
- Наличие функции предварительного просмотра файлов.
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