RecoverXData - инструмент для поиска и восстановления удалённых файлов, с помощью которого можно быстро и легко восстановить файлы даже после очистки корзины или форматирования раздела. Присутствует возможность искать файлы на удалённых или потерянных из-за сбоя разделах. Программа поддерживает восстановление с HDD и SSD дисков, USB-носителей и карт памяти, а также телефонов и цифровых камер.

Возможности RecoverXData: