Fotogenic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:81,61 Мб
Fotogenic скриншот № 1
Fotogenic скриншот № 2
Fotogenic скриншот № 3
Fotogenic скриншот № 4

Fotogenic - удобное приложение для редактирования фотографий, которое подходит для каждого уровня фотографа. Предлагает всевозможные инструменты, разнообразные фильтры, доступны маски, рамки, эффекты и многое другое.

Особенности Fotogenic:

  • Создание уникальных текстовых эффектов.
  • Добавьте подпись ниже и выше ваших фотографий.
  • Обрезка фотографий.
  • Исправить искажений.
  • Поворот фото на 90 градусов влево или вправо.
  • Возможность легко исправить наклонные фотографии.
  • Исправление дефектов кожи и отбеливание зубов на фото.
  • Удаление нежелательных объектов.
  • Имитация реалистичных пластических операций.
  • Возможность легко изменить цвет объектов.
  • Сотни великолепных фотофильмов.
  • Устранение эффекта красных глаз.
  • Освещение: добавьте глубину и теплоту.
  • Настройка процентов для красного, зеленого и синего.
  • Яркость и контраст: исправьте слишком светлые или слишком темные области.
  • Резкость.
  • HDR.
  • Художественные кисти.
  • Возможность легко трансформировать атмосферу своей картины всего за несколько секунд.
  • Маски, рамки и пр.
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