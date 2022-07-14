Fotogenic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Best Photo Editing Apps
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|81,61 Мб
Fotogenic - удобное приложение для редактирования фотографий, которое подходит для каждого уровня фотографа. Предлагает всевозможные инструменты, разнообразные фильтры, доступны маски, рамки, эффекты и многое другое.
Особенности Fotogenic:
- Создание уникальных текстовых эффектов.
- Добавьте подпись ниже и выше ваших фотографий.
- Обрезка фотографий.
- Исправить искажений.
- Поворот фото на 90 градусов влево или вправо.
- Возможность легко исправить наклонные фотографии.
- Исправление дефектов кожи и отбеливание зубов на фото.
- Удаление нежелательных объектов.
- Имитация реалистичных пластических операций.
- Возможность легко изменить цвет объектов.
- Сотни великолепных фотофильмов.
- Устранение эффекта красных глаз.
- Освещение: добавьте глубину и теплоту.
- Настройка процентов для красного, зеленого и синего.
- Яркость и контраст: исправьте слишком светлые или слишком темные области.
- Резкость.
- HDR.
- Художественные кисти.
- Возможность легко трансформировать атмосферу своей картины всего за несколько секунд.
- Маски, рамки и пр.
Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение...
Бесплатный фоторедактор для идеальных селфи. Приложение позволяет быстро и легко...
Бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно легко создавать стикеры (в том...
Продвинутое Android-приложение для рисования на планшетах с внушительным инструментарием, в...
Универсальный редактор для ретуши, корректировки, украшения фотографий. Доступны...
Prisma – фоторедактор для Android превратит ваши фотографии в красочные картины в стиле Ван...
Отзывы о программе Fotogenic
Admin
Отзывов о программе Fotogenic 2.0.16 пока нет, можете добавить...