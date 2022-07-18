OutlookAccountsView - это инструмент восстановления пароля для Windows, который отображает подробную информацию обо всех учетных записях POP3/IMAP/SMTP, хранящихся в ваших профилях Outlook. Для каждой учетной записи отображается следующая информация: Имя учетной записи, отображаемое имя, электронная почта, имя пользователя, пароль, имя профиля, адрес сервера, тип сервера, порт сервера, ключ реестра, пользователь Windows и файлы PST, используемые для этой учетной записи.

Присутствует возможность извлечь информацию об учетных записях Outlook текущего пользователя, с внешнего диска, подключенного к вашему компьютеру, и с удаленного компьютера в локальной сети.