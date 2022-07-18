OutlookAccountsView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|62 Кб
OutlookAccountsView - это инструмент восстановления пароля для Windows, который отображает подробную информацию обо всех учетных записях POP3/IMAP/SMTP, хранящихся в ваших профилях Outlook. Для каждой учетной записи отображается следующая информация: Имя учетной записи, отображаемое имя, электронная почта, имя пользователя, пароль, имя профиля, адрес сервера, тип сервера, порт сервера, ключ реестра, пользователь Windows и файлы PST, используемые для этой учетной записи.
Присутствует возможность извлечь информацию об учетных записях Outlook текущего пользователя, с внешнего диска, подключенного к вашему компьютеру, и с удаленного компьютера в локальной сети.
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