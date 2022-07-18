OutlookAccountsView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:62 Кб
OutlookAccountsView скриншот № 1

OutlookAccountsView - это инструмент восстановления пароля для Windows, который отображает подробную информацию обо всех учетных записях POP3/IMAP/SMTP, хранящихся в ваших профилях Outlook. Для каждой учетной записи отображается следующая информация: Имя учетной записи, отображаемое имя, электронная почта, имя пользователя, пароль, имя профиля, адрес сервера, тип сервера, порт сервера, ключ реестра, пользователь Windows и файлы PST, используемые для этой учетной записи.

Присутствует возможность извлечь информацию об учетных записях Outlook текущего пользователя, с внешнего диска, подключенного к вашему компьютеру, и с удаленного компьютера в локальной сети.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.0

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.6.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать Volume²Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.17

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать Start11Start11 1.1.0.1

Программа, позволяющая визуально настроить меню "Пуск" и панель задач ОС Windows 10/11 и...

скачать Universal Watermark DisablerUniversal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

Отзывы о программе OutlookAccountsView

Admin

Отзывов о программе OutlookAccountsView 1.01 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв