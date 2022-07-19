Geo Router для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Proxy серверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,63 Мб
Geo Router скриншот № 1
Geo Router скриншот № 2
Geo Router скриншот № 3
Geo Router скриншот № 4

Geo Router действует как обратный прокси-сервер. Он разделяет входящий трафик по странам происхождения, а затем направляет его на указанные серверы. В своей основе Geo Router использует драйвер устройства для маршрутизации трафика, который выполняет маршрутизацию с минимальной задержкой.

При маршрутизации Geo Router скрывает IP-адреса общающихся сторон. Затем он использует свой собственный IP-адрес для связи. Таким образом, для общающихся сторон все выглядит так, как будто они общаются напрямую только с системой Geo Router.

Стандартные прокси-серверы требуют для работы как минимум 2 сетевые карты. Geo Router справляется с этой задачей даже с одной сетевой картой, имеющей один IP-адрес. Geo Router автоматически определяет конфигурацию оборудования и автоматически настраивается для маршрутизации трафика на заданные цели маршрутизации. Geo Router также может быть частью цепочки маршрутизации, где на каждом уровне применяются более конкретные правила маршрутизации.

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