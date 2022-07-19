Geo Router действует как обратный прокси-сервер. Он разделяет входящий трафик по странам происхождения, а затем направляет его на указанные серверы. В своей основе Geo Router использует драйвер устройства для маршрутизации трафика, который выполняет маршрутизацию с минимальной задержкой.

При маршрутизации Geo Router скрывает IP-адреса общающихся сторон. Затем он использует свой собственный IP-адрес для связи. Таким образом, для общающихся сторон все выглядит так, как будто они общаются напрямую только с системой Geo Router.

Стандартные прокси-серверы требуют для работы как минимум 2 сетевые карты. Geo Router справляется с этой задачей даже с одной сетевой картой, имеющей один IP-адрес. Geo Router автоматически определяет конфигурацию оборудования и автоматически настраивается для маршрутизации трафика на заданные цели маршрутизации. Geo Router также может быть частью цепочки маршрутизации, где на каждом уровне применяются более конкретные правила маршрутизации.