Geo Router для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Verigio Inc.
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,63 Мб
Geo Router действует как обратный прокси-сервер. Он разделяет входящий трафик по странам происхождения, а затем направляет его на указанные серверы. В своей основе Geo Router использует драйвер устройства для маршрутизации трафика, который выполняет маршрутизацию с минимальной задержкой.
При маршрутизации Geo Router скрывает IP-адреса общающихся сторон. Затем он использует свой собственный IP-адрес для связи. Таким образом, для общающихся сторон все выглядит так, как будто они общаются напрямую только с системой Geo Router.
Стандартные прокси-серверы требуют для работы как минимум 2 сетевые карты. Geo Router справляется с этой задачей даже с одной сетевой картой, имеющей один IP-адрес. Geo Router автоматически определяет конфигурацию оборудования и автоматически настраивается для маршрутизации трафика на заданные цели маршрутизации. Geo Router также может быть частью цепочки маршрутизации, где на каждом уровне применяются более конкретные правила маршрутизации.
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