Proxy Checker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|3.95 Мб
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VOVSOFT - Proxy Checker - это приложение, предназначенное для проверки доступности и статуса прокси-серверов. Программа позволяет добавлять, управлять и проверять как отдельные записи, так и целые списки прокси-серверов. Она поддерживает множество типов прокси и отличается дружелюбным интерфейсом, который позволяет пользователям легко ориентироваться в его функциях.
Интерфейс VOVSOFT - Proxy Checker интуитивно понятен и прост в использовании. Программа предоставляет только необходимые инструменты и функции, что делает ее удобной для работы. Процесс добавления прокси в очередь обработки очень прост, но поддерживается только импорт списков из Excel-совместимого формата. Создав список прокси вручную, вы сможете сохранить его в формате CSV для дальнейшей обработки.
После добавления прокси-серверов или загрузки ранее созданного списка, проверка осуществляется одним щелчком мыши. Результаты проверки отображаются в виде цветовой кодировки, что позволяет быстро определить статус каждого прокси. Настройка параметров приложения не требует специальных знаний, а конфигурация содержит значения по умолчанию для большинства параметров, что особенно полезно для новичков.
Основные возможности VOVSOFT - Proxy Checker:
- Поддержка различных типов прокси-серверов.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность добавления и управления как отдельными прокси, так и целыми списками.
- Поддержка импорта списков в формате CSV.
- Цветовая кодировка для отображения статуса прокси-серверов.
- Легкость в настройке параметров и конфигурации приложения.
- Массовая проверка прокси-серверов одним щелчком мыши.
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