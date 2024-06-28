Proxy Checker для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Proxy серверы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:3.95 Мб
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Proxy Checker скриншот № 1

VOVSOFT - Proxy Checker - это приложение, предназначенное для проверки доступности и статуса прокси-серверов. Программа позволяет добавлять, управлять и проверять как отдельные записи, так и целые списки прокси-серверов. Она поддерживает множество типов прокси и отличается дружелюбным интерфейсом, который позволяет пользователям легко ориентироваться в его функциях.

Интерфейс VOVSOFT - Proxy Checker интуитивно понятен и прост в использовании. Программа предоставляет только необходимые инструменты и функции, что делает ее удобной для работы. Процесс добавления прокси в очередь обработки очень прост, но поддерживается только импорт списков из Excel-совместимого формата. Создав список прокси вручную, вы сможете сохранить его в формате CSV для дальнейшей обработки.

После добавления прокси-серверов или загрузки ранее созданного списка, проверка осуществляется одним щелчком мыши. Результаты проверки отображаются в виде цветовой кодировки, что позволяет быстро определить статус каждого прокси. Настройка параметров приложения не требует специальных знаний, а конфигурация содержит значения по умолчанию для большинства параметров, что особенно полезно для новичков.

Основные возможности VOVSOFT - Proxy Checker:

  • Поддержка различных типов прокси-серверов.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность добавления и управления как отдельными прокси, так и целыми списками.
  • Поддержка импорта списков в формате CSV.
  • Цветовая кодировка для отображения статуса прокси-серверов.
  • Легкость в настройке параметров и конфигурации приложения.
  • Массовая проверка прокси-серверов одним щелчком мыши.
     
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