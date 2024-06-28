VOVSOFT - Proxy Checker - это приложение, предназначенное для проверки доступности и статуса прокси-серверов. Программа позволяет добавлять, управлять и проверять как отдельные записи, так и целые списки прокси-серверов. Она поддерживает множество типов прокси и отличается дружелюбным интерфейсом, который позволяет пользователям легко ориентироваться в его функциях.

Интерфейс VOVSOFT - Proxy Checker интуитивно понятен и прост в использовании. Программа предоставляет только необходимые инструменты и функции, что делает ее удобной для работы. Процесс добавления прокси в очередь обработки очень прост, но поддерживается только импорт списков из Excel-совместимого формата. Создав список прокси вручную, вы сможете сохранить его в формате CSV для дальнейшей обработки.

После добавления прокси-серверов или загрузки ранее созданного списка, проверка осуществляется одним щелчком мыши. Результаты проверки отображаются в виде цветовой кодировки, что позволяет быстро определить статус каждого прокси. Настройка параметров приложения не требует специальных знаний, а конфигурация содержит значения по умолчанию для большинства параметров, что особенно полезно для новичков.

Основные возможности VOVSOFT - Proxy Checker: