Crystaliq для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WantApps
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57,18 Мб
Crystaliq - бесплатный фоторедактор с кучей всевозможных видео и фото эффектов. Фильтры Crystaliq используют фотографы, видео блогеры, визажисты и косметологи чтобы получить креативный зеркальный эффект и эффект битого стекла. С помощью Crystaliq можно создавать 3D фотографии и видео для Instagram, VSCO, Snapchat и TikTok.
Crystaliq позволяет:
- Выбирать из множества предустановленных потрясающих фильтров и получить украшение лица или фигуры на изображениях используя дублирование, вращение или размытие.
- Добавить несколько отражений твоих селфи.
- Создать фрактальный узор из глаз, губ, рук, животных... практически из чего угодно.
- Добавлять хроматическую аберрацию и добиться настоящего glitch эффекта.
- Добавлять эффекты калейдоскопа (kaleidoscope effect) в некоторых фильтрах Crystaliq, вместо использования других скучных фильтров для изображений.
- Размывать части фотографии.
- Сделать фото в ретро стиле, будь то пленочная фотография старой школы или размытые винтажные снимки 90-х годов.
- Смещать части фото и получать как можно более абстрактное изображение.
- Создавать видео из любой фотографии. Вращая и перемещая фильтры можно получить живые картинки с анимированными эффектами.
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Admin
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