Crystaliq - бесплатный фоторедактор с кучей всевозможных видео и фото эффектов. Фильтры Crystaliq используют фотографы, видео блогеры, визажисты и косметологи чтобы получить креативный зеркальный эффект и эффект битого стекла. С помощью Crystaliq можно создавать 3D фотографии и видео для Instagram, VSCO, Snapchat и TikTok.

Crystaliq позволяет: