Crystaliq для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:57,18 Мб
Crystaliq скриншот № 2
Crystaliq скриншот № 3
Crystaliq скриншот № 4

Crystaliq - бесплатный фоторедактор с кучей всевозможных видео и фото эффектов. Фильтры Crystaliq используют фотографы, видео блогеры, визажисты и косметологи чтобы получить креативный зеркальный эффект и эффект битого стекла. С помощью Crystaliq можно создавать 3D фотографии и видео для Instagram, VSCO, Snapchat и TikTok.

Crystaliq позволяет:

  • Выбирать из множества предустановленных потрясающих фильтров и получить украшение лица или фигуры на изображениях используя дублирование, вращение или размытие.
  • Добавить несколько отражений твоих селфи.
  • Создать фрактальный узор из глаз, губ, рук, животных... практически из чего угодно.
  • Добавлять хроматическую аберрацию и добиться настоящего glitch эффекта.
  • Добавлять эффекты калейдоскопа (kaleidoscope effect) в некоторых фильтрах Crystaliq, вместо использования других скучных фильтров для изображений.
  • Размывать части фотографии.
  • Сделать фото в ретро стиле, будь то пленочная фотография старой школы или размытые винтажные снимки 90-х годов.
  • Смещать части фото и получать как можно более абстрактное изображение.
  • Создавать видео из любой фотографии. Вращая и перемещая фильтры можно получить живые картинки с анимированными эффектами.
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