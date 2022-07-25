Безопасный режим - это вариант загрузки, при котором операционная система запускается в режиме диагностики, а не в обычном рабочем режиме. Он может использоваться при наличии критической для системы проблемы, которая мешает нормальной работе Windows.

Например, удаление трудноудаляемых программ или неисправных драйверов, удаление вредоносных программ - вот лишь некоторые из тех задач, для решения которых часто требуется использование безопасного режима. В безопасном режиме Windows использует общий драйвер дисплея VGA вместо драйвера конкретного производителя, что означает, что вы, скорее всего, будете работать только с 16 цветами в низком разрешении.

Существует несколько способов запуска Windows в безопасном режиме, в зависимости от версии Windows, которую вы используете. Обычным способом загрузки в безопасный режим Windows является многократное нажатие клавиши "F8" во время загрузки операционной системы, сразу после появления заставки BIOS или производителя, но загрузка в безопасном режиме с помощью клавиши F8 не работает в Windows 10, поскольку меню загрузки F8 было удалено, чтобы улучшить время загрузки системы.

Вы можете снова включить запуск F8 с помощью Safe Mode Launcher.

Чтобы запустить компьютер в безопасном режиме, выберите один из доступных вариантов и используйте кнопку "Применить параметры". Если программа не запрашивает запуск в безопасном режиме, используйте опцию "Перезапустить Windows" под кнопкой меню.

Safe Mode Launcher имеет несколько полезных функций. Если вы войдете в безопасный режим с помощью программы и перезагрузите систему, Windows автоматически переключится в нормальный режим. Эта опция поможет вам не застрять в безопасном режиме. Кроме того, вы можете активировать скрытую учетную запись администратора одним щелчком мыши (под меню). Вы можете переключаться между графическим меню загрузки и классическим меню загрузки, выбрав опцию "Включить клавишу запуска F8 (классическое меню загрузки)".