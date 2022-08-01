RuntimeClassesView - это инструмент для Windows 10 и Windows 11, который отображает список классов Windows Runtime (WinRT), установленных в вашей системе.

Для каждого класса Runtime отображается следующая информация: имя класса, имя файла, потоковая передача, уровень доверия, сервер, тип активации, ключ реестра, битность, время модификации ключа, CLSID и информация о версии файла.

При выборе класса Windows Runtime в верхней панели утилита пытается получить список интерфейсов, реализуемых выбранным классом, и этот список отображается в нижней панели. Программа не требует инсталляции.