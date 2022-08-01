RuntimeClassesView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67 Кб
RuntimeClassesView - это инструмент для Windows 10 и Windows 11, который отображает список классов Windows Runtime (WinRT), установленных в вашей системе.
Для каждого класса Runtime отображается следующая информация: имя класса, имя файла, потоковая передача, уровень доверия, сервер, тип активации, ключ реестра, битность, время модификации ключа, CLSID и информация о версии файла.
При выборе класса Windows Runtime в верхней панели утилита пытается получить список интерфейсов, реализуемых выбранным классом, и этот список отображается в нижней панели. Программа не требует инсталляции.
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