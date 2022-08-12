Toca Life World для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Toca Boca
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65,04 Мб
Toca Life World - увлекательная игра, в которой можно создать собственный мир и реализовать любой сюжет. В этой игровой вселенной объединены и взаимосвязаны все приложения Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital и другие). Это единый мир, где все взаимосвязано.
Особенности Toca Life World:
- Возможность разыгрывать различные сюжеты со своими любимыми персонажами в любой локации.
- 8 локаций и 39 персонажей в комплекте. В вашем распоряжении окажутся парикмахерская, торговый центр, ресторанный дворик и даже квартира.
- Возможность объединить все приложения Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital и другие). Можно перенести всех персонажей и локации в новый мир.
- В магазине Toca Life World доступно более 100 локаций, 500 персонажей и 500 домашних животных.
- Еженедельные подарки-сюрпризы.
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