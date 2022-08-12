Toca Life World - увлекательная игра, в которой можно создать собственный мир и реализовать любой сюжет. В этой игровой вселенной объединены и взаимосвязаны все приложения Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital и другие). Это единый мир, где все взаимосвязано.

Особенности Toca Life World: