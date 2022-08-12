Toca Life World для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.47 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65,04 Мб
Toca Life World скриншот № 2
Toca Life World скриншот № 3
Toca Life World скриншот № 4

Toca Life World - увлекательная игра, в которой можно создать собственный мир и реализовать любой сюжет. В этой игровой вселенной объединены и взаимосвязаны все приложения Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital и другие). Это единый мир, где все взаимосвязано.

Особенности Toca Life World:

  • Возможность разыгрывать различные сюжеты со своими любимыми персонажами в любой локации.
  • 8 локаций и 39 персонажей в комплекте. В вашем распоряжении окажутся парикмахерская, торговый центр, ресторанный дворик и даже квартира.
  • Возможность объединить все приложения Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital и другие). Можно перенести всех персонажей и локации в новый мир.
  • В магазине Toca Life World доступно более 100 локаций, 500 персонажей и 500 домашних животных.
  • Еженедельные подарки-сюрпризы.
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

скачать Nuclear Submarine incNuclear Submarine inc 25

Реалистичный симулятор атомной подводной лодки для Андроид, позволяющий хоть и немного,...

скачать Hockey StarsHockey Stars 1.7.1

Hockey Stars - отличный хоккейный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому...

скачать World of FishersWorld of Fishers 303

Станьте профессиональным рыболовом в захватывающем симуляторе рыбалки World of Fishers,...

скачать Mini Golf KingMini Golf King 3.61.5

Захватывающий многопользовательский гольф для Android. Бросайте вызов игрокам со всего мира!...

скачать Throwing Knife 2Throwing Knife 2 2.80

Throwing Knife 2 – игра представляет собой симулятор метания ножей. Для большей сложности,...

скачать TerraGenesisTerraGenesis 6.18

Постройте свою космическую колонию. Заселяйте как реальные (в том числе и Землю), так и...

Отзывы о программе Toca Life World

Admin

Отзывов о программе Toca Life World 1.47 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв