ИМТ Калькулятор - полезное приложение для людей, следящих за своим здоровьем, с помощью которого можно рассчитать и оценить свой ИМТ (индекс массы тела), просто введя возраст, пол, рост и вес. Он разработан на основе классификации ИМТ ВОЗ и поддерживает как международную, так и британскую систему единиц измерения.

Повышенная масса тела или ожирение повышают угрозу возникновения заболеваний, связанных с ожирением, таких как гипертензия, сердечные заболевания и диабет. Пора найти свой идеальный вес и добиться его. Калькулятор ИМТ также поможет вам контролировать питание и отслеживать свой прогресс по снижению веса.

Основные возможности приложения: