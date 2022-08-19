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ИМТ Калькулятор для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,28 Мб
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ИМТ Калькулятор - полезное приложение для людей, следящих за своим здоровьем, с помощью которого можно рассчитать и оценить свой ИМТ (индекс массы тела), просто введя возраст, пол, рост и вес. Он разработан на основе классификации ИМТ ВОЗ и поддерживает как международную, так и британскую систему единиц измерения.

Повышенная масса тела или ожирение повышают угрозу возникновения заболеваний, связанных с ожирением, таких как гипертензия, сердечные заболевания и диабет. Пора найти свой идеальный вес и добиться его. Калькулятор ИМТ также поможет вам контролировать питание и отслеживать свой прогресс по снижению веса.

Основные возможности приложения:

  • Возможность рассчитать свой ИМТ на основе научных данных.
  • Позволяет найти свой идеальный вес и получить профессиональные советы.
  • Позволяет предотвратить возникновение связанных с ожирением заболеваний
  • Контроль изменения ИМТ и состояния своего здоровья.
  • Подхлдит для взрослых, подростков и детей.
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