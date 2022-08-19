ИМТ Калькулятор для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,28 Мб
ИМТ Калькулятор - полезное приложение для людей, следящих за своим здоровьем, с помощью которого можно рассчитать и оценить свой ИМТ (индекс массы тела), просто введя возраст, пол, рост и вес. Он разработан на основе классификации ИМТ ВОЗ и поддерживает как международную, так и британскую систему единиц измерения.
Повышенная масса тела или ожирение повышают угрозу возникновения заболеваний, связанных с ожирением, таких как гипертензия, сердечные заболевания и диабет. Пора найти свой идеальный вес и добиться его. Калькулятор ИМТ также поможет вам контролировать питание и отслеживать свой прогресс по снижению веса.
Основные возможности приложения:
- Возможность рассчитать свой ИМТ на основе научных данных.
- Позволяет найти свой идеальный вес и получить профессиональные советы.
- Позволяет предотвратить возникновение связанных с ожирением заболеваний
- Контроль изменения ИМТ и состояния своего здоровья.
- Подхлдит для взрослых, подростков и детей.
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