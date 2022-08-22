AntiBrowserSpy для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €29.90
Ограничение:30 дней
Версия:2022.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,17 Мб
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AntiBrowserSpy скриншот № 4

AntiBrowserSpy - приложение для предотвращения отслеживания действий пользователя в веб-браузере. Работает с наиболее распространенными браузерами: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox. Программа блокирует все популярные трекеры, присутствует локальная очистка браузера (кэш, куки и история). Кроме того, встроенный BrowserCheck после каждой сессии проверяет, не изменилось ли что-то в настройках браузера, например, из-за обновления, и немедленно информирует о наличии отклонений. Для этого присутствует функция "Не отслеживать", которая сигнализирует веб-сайтам, что не следует отслеживать активность пользователя и создавать его профиль.

Особенности AntiBrowserSpy:

  • Защита данных одним щелчком.
  • Скрытый режим.
  • Текст UserAgent регулярно меняется, так что "отпечаток браузера" больше не может быть установлен.
  • Локальная очистка браузера (кэш, куки и история).
  • Функция резервного копирования позволяет создавать резервные копии всех данных из Firefox, Chrome, Opera и Edge.
  • Поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и MS Edge.
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