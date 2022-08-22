AntiBrowserSpy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €29.90
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2022.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,17 Мб
AntiBrowserSpy - приложение для предотвращения отслеживания действий пользователя в веб-браузере. Работает с наиболее распространенными браузерами: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox. Программа блокирует все популярные трекеры, присутствует локальная очистка браузера (кэш, куки и история). Кроме того, встроенный BrowserCheck после каждой сессии проверяет, не изменилось ли что-то в настройках браузера, например, из-за обновления, и немедленно информирует о наличии отклонений. Для этого присутствует функция "Не отслеживать", которая сигнализирует веб-сайтам, что не следует отслеживать активность пользователя и создавать его профиль.
Особенности AntiBrowserSpy:
- Защита данных одним щелчком.
- Скрытый режим.
- Текст UserAgent регулярно меняется, так что "отпечаток браузера" больше не может быть установлен.
- Локальная очистка браузера (кэш, куки и история).
- Функция резервного копирования позволяет создавать резервные копии всех данных из Firefox, Chrome, Opera и Edge.
- Поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и MS Edge.
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