AntiBrowserSpy - приложение для предотвращения отслеживания действий пользователя в веб-браузере. Работает с наиболее распространенными браузерами: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox. Программа блокирует все популярные трекеры, присутствует локальная очистка браузера (кэш, куки и история). Кроме того, встроенный BrowserCheck после каждой сессии проверяет, не изменилось ли что-то в настройках браузера, например, из-за обновления, и немедленно информирует о наличии отклонений. Для этого присутствует функция "Не отслеживать", которая сигнализирует веб-сайтам, что не следует отслеживать активность пользователя и создавать его профиль.

Особенности AntiBrowserSpy: