AppResourcesUsageView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73 Кб
AppResourcesUsageView - бесплатная утилита, которая извлекает и отображает информацию об использовании ресурсов приложений, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat операционных систем Windows 10 и Windows 11.
Данные об использовании ресурсов приложения автоматически собираются операционными системами Windows и включают следующую информацию: ID записи, метка времени, приложение, пользователь, время цикла (передний/задний план), время работы, контекстные переключения (передний/задний план), байты чтения/записи (передний/задний план), количество операций чтения/записи (передний/задний план).
Всю необходимую информацию можно экспортировать в виде HTML документа. Программа не требует инсталляции.
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