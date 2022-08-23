AppResourcesUsageView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73 Кб
AppResourcesUsageView скриншот № 1
AppResourcesUsageView скриншот № 2

AppResourcesUsageView - бесплатная утилита, которая извлекает и отображает информацию об использовании ресурсов приложений, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat операционных систем Windows 10 и Windows 11.

Данные об использовании ресурсов приложения автоматически собираются операционными системами Windows и включают следующую информацию: ID записи, метка времени, приложение, пользователь, время цикла (передний/задний план), время работы, контекстные переключения (передний/задний план), байты чтения/записи (передний/задний план), количество операций чтения/записи (передний/задний план).

Всю необходимую информацию можно экспортировать в виде HTML документа. Программа не требует инсталляции.

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