AppResourcesUsageView - бесплатная утилита, которая извлекает и отображает информацию об использовании ресурсов приложений, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat операционных систем Windows 10 и Windows 11.

Данные об использовании ресурсов приложения автоматически собираются операционными системами Windows и включают следующую информацию: ID записи, метка времени, приложение, пользователь, время цикла (передний/задний план), время работы, контекстные переключения (передний/задний план), байты чтения/записи (передний/задний план), количество операций чтения/записи (передний/задний план).

Всю необходимую информацию можно экспортировать в виде HTML документа. Программа не требует инсталляции.