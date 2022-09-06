Timesheet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.7.10-inApp | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|aadhk
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,99 Мб
Timesheet - инструмент для отслеживания Ваших рабочих часов, расчета оплаты, отправки табелей управляющему и счетов клиентам.
Основные возможности Timesheet:
- Легкое добавление записей.
- Регистрация записи времени по началу, окончанию и перерыву.
- Обновление, удаление и копирование записей.
- Просмотр записей времени по календарю.
- Фильтрация записей времени по статусу, проекту и клиенту.
- Статус записей времени.
- Автоматический подсчет переработок.
- Поддержка множества работ и клиентов.
- Выбор клиентов из контактов.
- Выбор времени старта, окончания и перерывов по умолчанию.
- Переработки по дням/неделям.
- Показ расходов с временем в отчете и счете.
- Отчет в Microsoft Excel (XML), HTML и CSV.
- Сохранение отчета на SD карту или по Email.
- Создание счета в PDF.
- Модифицируемое количество налогов, их название и размер.
- Лого счета.
- Частичная оплата.
- Поддержка валюты Вашей страны.
- Защита паролем.
- Конфигурируемые первый день недели, двух недель и месяца.
- Поддержка часов в десятичном формате часы:минуты.
- Поддержка даты в различных форматах.
- Автобэкап базы данных на SD карте или на Dropbox при выходе из приложения.
- Ручной бэкап на SD карту, Dropbox и/или Google Drive.
- Восстановление базы данных с SD карты, Dropbox и/или Google Drive.
- И многое другое...
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Admin
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