Timesheet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.7.10-inApp | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,99 Мб
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Timesheet - инструмент для отслеживания Ваших рабочих часов, расчета оплаты, отправки табелей управляющему и счетов клиентам.

Основные возможности Timesheet:

  • Легкое добавление записей.
  • Регистрация записи времени по началу, окончанию и перерыву.
  • Обновление, удаление и копирование записей.
  • Просмотр записей времени по календарю.
  • Фильтрация записей времени по статусу, проекту и клиенту.
  • Статус записей времени.
  • Автоматический подсчет переработок.
  • Поддержка множества работ и клиентов.
  • Выбор клиентов из контактов.
  • Выбор времени старта, окончания и перерывов по умолчанию.
  • Переработки по дням/неделям.
  • Показ расходов с временем в отчете и счете.
  • Отчет в Microsoft Excel (XML), HTML и CSV.
  • Сохранение отчета на SD карту или по Email.
  • Создание счета в PDF.
  • Модифицируемое количество налогов, их название и размер.
  • Лого счета.
  • Частичная оплата.
  • Поддержка валюты Вашей страны.
  • Защита паролем.
  • Конфигурируемые первый день недели, двух недель и месяца.
  • Поддержка часов в десятичном формате часы:минуты.
  • Поддержка даты в различных форматах.
  • Автобэкап базы данных на SD карте или на Dropbox при выходе из приложения.
  • Ручной бэкап на SD карту, Dropbox и/или Google Drive.
  • Восстановление базы данных с SD карты, Dropbox и/или Google Drive.
  • И многое другое...
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