ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"

Weeklie 1.5.1 Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...

Fancy Widgets 4.0.8 Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной...

Школьный Дневник 2.1.0 Бесплатный школьный дневник для Android-смартфонов и планшетов, который будет несомненно...

Shifter calendar 2.0.4.8 Простой и удобный в использовании календарь рабочих смен. Присутствует возможность...

Digital Clock Widget Xperia 6.4.1.443 Бесплатные и полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует...