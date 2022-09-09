Aiseesoft Data Recovery - программа для восстановления удалённых файлов, которое поможет восстановить не только удалённые файлы, но и данные, утерянные после форматирования раздела, сбоя системы или результата деятельности вирусов и вредоносных программ. Приложение сканирует весь диск и позволяет восстановить удалённые файлы, как например фотографии, документы, аудио и видео записи и другую информацию. Можно использовать быстрое сканирование для поиска недавно удалённых файлов, или глубокое сканирование для полного анализа диска.

Программа работает с обычными жесткими дисками, а также со сменными носителями, например картами памяти телефона или камеры. Результаты поиска сортируются по категориям и расширениям - документы, изображения, видео, аудио, архивы и вложения электронной почты. Также, доступны фильтры поиска, где можно указать примерный размер, название или расширения файлов для поиска.

Особенности Aiseesoft Data Recovery: