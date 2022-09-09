Aiseesoft Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.96
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,73 Мб
Aiseesoft Data Recovery - программа для восстановления удалённых файлов, которое поможет восстановить не только удалённые файлы, но и данные, утерянные после форматирования раздела, сбоя системы или результата деятельности вирусов и вредоносных программ. Приложение сканирует весь диск и позволяет восстановить удалённые файлы, как например фотографии, документы, аудио и видео записи и другую информацию. Можно использовать быстрое сканирование для поиска недавно удалённых файлов, или глубокое сканирование для полного анализа диска.
Программа работает с обычными жесткими дисками, а также со сменными носителями, например картами памяти телефона или камеры. Результаты поиска сортируются по категориям и расширениям - документы, изображения, видео, аудио, архивы и вложения электронной почты. Также, доступны фильтры поиска, где можно указать примерный размер, название или расширения файлов для поиска.
Особенности Aiseesoft Data Recovery:
- Поддерживаются жесткие диски с интерфейсами PATA, SATA, SCSI и твердотельные SSD накопители.
- Возможность восстановления с карт памяти, таких как CompactFlash, Secure Digital Card, Memory Stick.
- Программа поддерживает восстановление с цифровых видеокамер Canon, GoPro, JVC, Panasonic, Samsung, Sony, Vivitar и других.
- Восстановление данных со съемных дисков, таких как Zip-диски, гибкие диски, а также смартфоны и мобильные телефоны.
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