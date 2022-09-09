Aiseesoft Data Recovery для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.96
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,73 Мб
Aiseesoft Data Recovery скриншот № 1
Aiseesoft Data Recovery скриншот № 2
Aiseesoft Data Recovery скриншот № 3

Aiseesoft Data Recovery - программа для восстановления удалённых файлов, которое поможет восстановить не только удалённые файлы, но и данные, утерянные после форматирования раздела, сбоя системы или результата деятельности вирусов и вредоносных программ. Приложение сканирует весь диск и позволяет восстановить удалённые файлы, как например фотографии, документы, аудио и видео записи и другую информацию. Можно использовать быстрое сканирование для поиска недавно удалённых файлов, или глубокое сканирование для полного анализа диска.

Программа работает с обычными жесткими дисками, а также со сменными носителями, например картами памяти телефона или камеры. Результаты поиска сортируются по категориям и расширениям - документы, изображения, видео, аудио, архивы и вложения электронной почты. Также, доступны фильтры поиска, где можно указать примерный размер, название или расширения файлов для поиска.

Особенности Aiseesoft Data Recovery:

  • Поддерживаются жесткие диски с интерфейсами PATA, SATA, SCSI и твердотельные SSD накопители.
  • Возможность восстановления с карт памяти, таких как CompactFlash, Secure Digital Card, Memory Stick.
  • Программа поддерживает восстановление с цифровых видеокамер Canon, GoPro, JVC, Panasonic, Samsung, Sony, Vivitar и других.
  • Восстановление данных со съемных дисков, таких как Zip-диски, гибкие диски, а также смартфоны и мобильные телефоны.
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