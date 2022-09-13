R-Linux - бесплатная программа для восстановления файловых систем Ext2/Ext3/Ext4 FS, используемых в Linux и некоторых Unix операционных системах. Используемая в R-Linux технология сканирования и удобный в установке параметров интерфейс программы дают пользователю абсолютный контроль над процессом восстановления данных.

Программа восстанавливает данные с существующих логических дисков, даже если записи файлов утрачены. Однако, в программе отсутствует возможность восстановления данных по сети, а также функциональность по реконструкции дисковых массивов и восстановления с них данных.

Возможности R-Linux: