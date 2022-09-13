R-Linux для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.175721 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|R-tools Technology Inc.
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,46 Мб
R-Linux - бесплатная программа для восстановления файловых систем Ext2/Ext3/Ext4 FS, используемых в Linux и некоторых Unix операционных системах. Используемая в R-Linux технология сканирования и удобный в установке параметров интерфейс программы дают пользователю абсолютный контроль над процессом восстановления данных.
Программа восстанавливает данные с существующих логических дисков, даже если записи файлов утрачены. Однако, в программе отсутствует возможность восстановления данных по сети, а также функциональность по реконструкции дисковых массивов и восстановления с них данных.
Возможности R-Linux:
- Стандартный пользовательский интерфейс Проводника Windows.
- Операционная система хоста: Win2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2008/2012.
- Поддерживаемые файловые системы: только Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).
- Распознание и анализ схем разделов: Динамических (Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7), Основных, BSD (UNIX) а также APM (Apple Partition Map).
- Поддержка динамических разделов на GPT, а также на MBR.
- Создание файла образа для целого физического диска, раздела или его части.
- Распознавание локализованных имен.
- Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой.
- Мониторинг параметров S.M.A.R.T.
- Поиск удаленных версий файлов, используя их размеры, имена, расширения и распознанные типы файла как параметры поиска.
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