R-Linux для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.175721 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,46 Мб
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R-Linux - бесплатная программа для восстановления файловых систем Ext2/Ext3/Ext4 FS, используемых в Linux и некоторых Unix операционных системах. Используемая в R-Linux технология сканирования и удобный в установке параметров интерфейс программы дают пользователю абсолютный контроль над процессом восстановления данных.

Программа восстанавливает данные с существующих логических дисков, даже если записи файлов утрачены. Однако, в программе отсутствует возможность восстановления данных по сети, а также функциональность по реконструкции дисковых массивов и восстановления с них данных.

Возможности R-Linux:

  • Стандартный пользовательский интерфейс Проводника Windows.
  • Операционная система хоста: Win2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2008/2012.
  • Поддерживаемые файловые системы: только Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).
  • Распознание и анализ схем разделов: Динамических (Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7), Основных, BSD (UNIX) а также APM (Apple Partition Map).
  • Поддержка динамических разделов на GPT, а также на MBR.
  • Создание файла образа для целого физического диска, раздела или его части.
  • Распознавание локализованных имен.
  • Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой.
  • Мониторинг параметров S.M.A.R.T.
  • Поиск удаленных версий файлов, используя их размеры, имена, расширения и распознанные типы файла как параметры поиска.
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