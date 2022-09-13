Time Meter - программа для простого и быстрого учета времени любых задач, будь то время потраченное на работу, спорт, учебу и пр. Начать или остановить учет времени можно в несколько нажатий. Можно использовать удобные виджеты для того что-бы ускорить этот процесс. Просматривайте в удобном виде отчеты по учтенному времени за день, месяц и год.

Time Meter идеально подойдет для всех, кто хочет эффективно использовать и контролировать свое время, в особенности, для фрилансеров, специалистов, работающих в ИТ-отрасли, спортсменов, студентов или любителей путешествовать. Программа предоставляет возможность экспорта сохраненных данных в Google DOCS, DropBox и другие сервисы, а также формирования расширенных отчетов для заказчиков, клиентов или для личного пользования.

Имеется возможность делиться своими результатами с друзьями или коллегами в социальных сетях Google+, Facebook, Twitter и сравнивайте полученные результаты.

Особенности Time Meter: