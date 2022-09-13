Time Meter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KAPP Development
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,64 Мб
Time Meter - программа для простого и быстрого учета времени любых задач, будь то время потраченное на работу, спорт, учебу и пр. Начать или остановить учет времени можно в несколько нажатий. Можно использовать удобные виджеты для того что-бы ускорить этот процесс. Просматривайте в удобном виде отчеты по учтенному времени за день, месяц и год.
Time Meter идеально подойдет для всех, кто хочет эффективно использовать и контролировать свое время, в особенности, для фрилансеров, специалистов, работающих в ИТ-отрасли, спортсменов, студентов или любителей путешествовать. Программа предоставляет возможность экспорта сохраненных данных в Google DOCS, DropBox и другие сервисы, а также формирования расширенных отчетов для заказчиков, клиентов или для личного пользования.
Имеется возможность делиться своими результатами с друзьями или коллегами в социальных сетях Google+, Facebook, Twitter и сравнивайте полученные результаты.
Особенности Time Meter:
- быстрый учет и запись времени для любых задач;
- виджеты для максимального удобства и скорости;
- отчеты (timesheet, time long, CSV файл - по дням/неделям/месяцам или любому другому периоду - вы можете просматривать и анализировать их в Microsoft Office, Google Docs или множестве других офиссных программ);
- автоматический экспорт в Google Calendar, используя Time Meter Extensions приложение;
- напоминания (звук и/или вибрация);
- простой и понятный интерфейс;
- все данные можно редактировать (изменять начало и конец, описания, теги);
- поиск по различным критериям;
- встроенный калькулятор;
- нотификация в панели нотификаций, показывающая время и позволяющая приостанавливать запись;
- импорт и экспорт данных (CSV файл);
- создание резервных копий (бэкап);
- настройка приложения под себя;
- и многое другое...
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Admin
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