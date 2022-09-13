Time Meter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,64 Мб
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Time Meter - программа для простого и быстрого учета времени любых задач, будь то время потраченное на работу, спорт, учебу и пр. Начать или остановить учет времени можно в несколько нажатий. Можно использовать удобные виджеты для того что-бы ускорить этот процесс. Просматривайте в удобном виде отчеты по учтенному времени за день, месяц и год.

Time Meter идеально подойдет для всех, кто хочет эффективно использовать и контролировать свое время, в особенности, для фрилансеров, специалистов, работающих в ИТ-отрасли, спортсменов, студентов или любителей путешествовать. Программа предоставляет возможность экспорта сохраненных данных в Google DOCS, DropBox и другие сервисы, а также формирования расширенных отчетов для заказчиков, клиентов или для личного пользования.

Имеется возможность делиться своими результатами с друзьями или коллегами в социальных сетях Google+, Facebook, Twitter и сравнивайте полученные результаты.

Особенности Time Meter:

  • быстрый учет и запись времени для любых задач;
  • виджеты для максимального удобства и скорости;
  • отчеты (timesheet, time long, CSV файл - по дням/неделям/месяцам или любому другому периоду - вы можете просматривать и анализировать их в Microsoft Office, Google Docs или множестве других офиссных программ);
  • автоматический экспорт в Google Calendar, используя Time Meter Extensions приложение;
  • напоминания (звук и/или вибрация);
  • простой и понятный интерфейс;
  • все данные можно редактировать (изменять начало и конец, описания, теги);
  • поиск по различным критериям;
  • встроенный калькулятор;
  • нотификация в панели нотификаций, показывающая время и позволяющая приостанавливать запись;
  • импорт и экспорт данных (CSV файл);
  • создание резервных копий (бэкап);
  • настройка приложения под себя;
  • и многое другое...
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