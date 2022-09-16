MetaTrader 4 Forex для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|400.1353 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Metaquotes Software Corp.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,37 Мб
MetaTrader 4 Forex - самая популярная в мире платформа для торговли на рынке Форекс. Доступны сотни брокерских компаний и тысячи серверов для торговли через приложение. Присутствует возможность совершать торговые сделки и анализировать рынок Форекс с помощью технических индикаторов и графических объектов.
Особенности MetaTrader 4 Forex:
- Котировки финансовых инструментов в режиме реального времени для рынка Форекс.
- Полный набор торговых ордеров, включая отложенные ордера.
- Все типы торговых операций на Форекс.
- Подробная торговая история в режиме онлайн.
- Быстрое переключение между торговыми инструментами на графиках.
- Звуковые уведомления для более удобной торговли.
- Настройка цветовой схемы графиков по инструментам Форекс-рынка.
- Торговые уровни для просмотра цен отложенных ордеров и значений SL и TP на графике.
- Бесплатные финансовые новости — десятки материалов ежедневно.
- Возможность переписки в чате с любым зарегистрированным трейдером на MQL5.community.
- Поддержка push-уведомлений из десктопного MetaTrader 4 (MT4) и сервисов MQL5.community.
- Подключение к сотням Форекс-брокеров.
- Интерактивные графики котировок по Форекс-инструментам с масштабированием и прокруткой в режиме реального времени.
- 30 самых популярных технических индикаторов среди трейдеров.
- 24 аналитических объекта: линии, каналы, геометрические фигуры и инструменты Ганна, Фибоначчи и Эллиотта.
- 9 временных периодов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN.
- 3 типа графиков для удобной торговли: бары, японские свечи и ломаная линия.
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