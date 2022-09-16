MetaTrader 4 Forex для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:400.1353 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,37 Мб
MetaTrader 4 Forex скриншот № 2
MetaTrader 4 Forex скриншот № 3
MetaTrader 4 Forex скриншот № 4

MetaTrader 4 Forex - самая популярная в мире платформа для торговли на рынке Форекс. Доступны сотни брокерских компаний и тысячи серверов для торговли через приложение. Присутствует возможность совершать торговые сделки и анализировать рынок Форекс с помощью технических индикаторов и графических объектов.

Особенности MetaTrader 4 Forex:

  • Котировки финансовых инструментов в режиме реального времени для рынка Форекс.
  • Полный набор торговых ордеров, включая отложенные ордера.
  • Все типы торговых операций на Форекс.
  • Подробная торговая история в режиме онлайн.
  • Быстрое переключение между торговыми инструментами на графиках.
  • Звуковые уведомления для более удобной торговли.
  • Настройка цветовой схемы графиков по инструментам Форекс-рынка.
  • Торговые уровни для просмотра цен отложенных ордеров и значений SL и TP на графике.
  • Бесплатные финансовые новости — десятки материалов ежедневно.
  • Возможность переписки в чате с любым зарегистрированным трейдером на MQL5.community.
  • Поддержка push-уведомлений из десктопного MetaTrader 4 (MT4) и сервисов MQL5.community.
  • Подключение к сотням Форекс-брокеров.
  • Интерактивные графики котировок по Форекс-инструментам с масштабированием и прокруткой в режиме реального времени.
  • 30 самых популярных технических индикаторов среди трейдеров.
  • 24 аналитических объекта: линии, каналы, геометрические фигуры и инструменты Ганна, Фибоначчи и Эллиотта.
  • 9 временных периодов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN.
  • 3 типа графиков для удобной торговли: бары, японские свечи и ломаная линия.
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