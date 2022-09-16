MetaTrader 4 Forex - самая популярная в мире платформа для торговли на рынке Форекс. Доступны сотни брокерских компаний и тысячи серверов для торговли через приложение. Присутствует возможность совершать торговые сделки и анализировать рынок Форекс с помощью технических индикаторов и графических объектов.

Особенности MetaTrader 4 Forex: