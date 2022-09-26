MovieCut для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €29.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2022 (v2022.8) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,93 Мб
MovieCut - простой в использовании видеоредактор, который позволяет вырезать из видео отмеченные пользователем фрагменты. MovieCut предлагает множество фильтров и эффектов для редактирования фильмов. Так, например можно легко осветлить слишком темное видео, чтобы детали были лучше видны. Также можно добавлять к фильмам собственную музыку, тем самым делая их еще более атмосферными.
Работать с инструментом крайне просто, после запуска надо просто добавить видео, далее можно выставить точное время, а также использовать функции редактирования, например можно будет повернуть видео в нужную сторону, наложить парочку фильтров, изменить цветовые параметры.
Особенности MovieCut:
- Очень простое управление.
- Возможность вырезать из видео отмеченные пользователем фрагменты.
- Возможность добавлять к фильмам собственную музыку.
- Полезные эффекты и фильтры.
- Публикация видео на YouTube.
- Поддержка множества видеоформатов.
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Отзывы о программе MovieCut
Admin
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