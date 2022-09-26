MovieCut для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €29.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2022 (v2022.8) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,93 Мб
MovieCut скриншот № 1
MovieCut скриншот № 2

MovieCut - простой в использовании видеоредактор, который позволяет вырезать из видео отмеченные пользователем фрагменты. MovieCut предлагает множество фильтров и эффектов для редактирования фильмов. Так, например можно легко осветлить слишком темное видео, чтобы детали были лучше видны. Также можно добавлять к фильмам собственную музыку, тем самым делая их еще более атмосферными.

Работать с инструментом крайне просто, после запуска надо просто добавить видео, далее можно выставить точное время, а также использовать функции редактирования, например можно будет повернуть видео в нужную сторону,  наложить парочку фильтров, изменить цветовые параметры.

Особенности MovieCut:

  • Очень простое управление.
  • Возможность вырезать из видео отмеченные пользователем фрагменты.
  • Возможность добавлять к фильмам собственную музыку.
  • Полезные эффекты и фильтры.
  • Публикация видео на YouTube.
  • Поддержка множества видеоформатов.
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Отзывы о программе MovieCut

Admin

Отзывов о программе MovieCut 2022 (v2022.8) пока нет, можете добавить...

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