MovieCut - простой в использовании видеоредактор, который позволяет вырезать из видео отмеченные пользователем фрагменты. MovieCut предлагает множество фильтров и эффектов для редактирования фильмов. Так, например можно легко осветлить слишком темное видео, чтобы детали были лучше видны. Также можно добавлять к фильмам собственную музыку, тем самым делая их еще более атмосферными.

Работать с инструментом крайне просто, после запуска надо просто добавить видео, далее можно выставить точное время, а также использовать функции редактирования, например можно будет повернуть видео в нужную сторону, наложить парочку фильтров, изменить цветовые параметры.

Особенности MovieCut: